Napoli, Conte e la visita segreta al murales di Maradona: le foto sui social

Antonio Conte alla scoperta di Napoli e dei suoi luoghi “di culto”. Con il campionato fermo per la sosta infatti, il tecnico azzurro si è concesso una visita ai Quartieri Spagnoli e specialmente al murales dedicato a Diego Armando Maradona. Conte ci è andato in piena notte, era con la sua famiglia (la moglie, la figlia e suo fratello Gianluca Conte) e ha pubblicato le foto sui social, ricevendo l'affetto dei tifosi nei commenti. Nella sua ultima conferenza stampa, il tecnico aveva parlato proprio di questa visita: "Non so come si sia venuta a sapere la mia visita al murale di Maradona. L'ho fatta di notte, qualcuno ci ha scoperto ma non in tantissimi. È stata una cosa molto bella, perché si respira un'aria particolare lì: quello è un posto di culto! E niente, quindi ci tenevo ad andare, sono contento di esserci andato. Sono cose che uno vorrebbe fare in silenzio. L'ho fatto senza scorte particolari. Lì c'è un'energia pazzesca".