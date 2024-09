Napoli, McTominay: "Qui per vincere, Maradona il più grande della storia"

NAPOLI

Il centrocampista scozzese nello stadio 'Diego Armando Maradona': "Ho la pelle d'oca"

© Da video In un video pubblicato dal club azzurro tramite i propri canali ufficiali, Scott McTominay ha raccontato le sue prime emozioni una volta sbarcato a Napoli dopo l'esperienza al Manchester United. Dopo la calorosa accoglienza da parte dei tifosi e una rapida puntata in hotel, il centrocampista scozzese ha mosso i primi passi all'interno del 'Diego Armando Maradona': "È uno stadio bellissimo. Questa maglia è incredibile, mi piace tantissimo".

Alla vista della statua di Maradona presente nella pancia dell'impianto di Fuorigrotta, McTominay non ha nascosto una certa emozione: "Maradona è il giocatore più iconico ad aver giocato in questo stadio, è un'icona per questo sport - ha dichiarato -. Sono grato di essere parte di questa storia e giocare in questo stadio. Ho la pelle d'oca. C'è magia nel suo piede sinistro, è stato il più grande della storia".

Poi la battuta durante il consueto shooting fotografico: "Siamo qui per vincere, non per scattare foto".

I PRIMI MOMENTI DI MCTOMINAY IN AZZURRO



