Napoli, Conte carica la squadra: discorso nello spogliatoio

Un messaggio forte e chiaro per tenere alta la tensione, evitare distrazioni e restare focalizzati sul grande obiettivo. Le prossime partite, del resto, potrebbero già essere cruciali nella serrata battaglia con l'Inter e per il destino della classifica azzurra. A Monza è arrivata una vittoria sofferta e Conte sa bene che per centrare il colpo grosso potrebbe essere necessario un percorso netto in questo finale. Impresa possibile solo a patto che la squadra resti concentrata sul presente e affronti ogni partita come una finale sapendo che, nonostante le assenze pesanti di Buongiorno, Juan Jesus e Neres, non ci sono margini d'errore per continuare a sognare lo scudetto.