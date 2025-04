Tegola Neres per Conte: lesione distrattiva del soleo, out almeno tre partite

Brutta notizia per Antonio Conte in vista del rush finale della corsa scudetto con l'Inter. Gli esami a cui è stato sottoposto David Neres dopo l'infortunio rimediato prima della trasferta di Monza hanno evidenziato una lesione distrattiva del soleo della gamba sinistra. Infortunio che terrà fermo l'esterno offensivo del Napoli almeno per tre settimane e lo costringerà a saltare le partite contro Torino, Lecce e Genoa. Calendario alla mano, Neres potrebbe provare a rientrare nelle ultime due delicate gare contro Parma e Cagliari, ma non è detto che riesca a recuperare in tempo per essere utile alla causa azzurra.