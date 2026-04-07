Il successo sul Milan riapre il sogno scudetto di Conte: perché il Napoli può ancora sperare

Il Napoli oggi è l’unica anti-Inter credibile. Prima di tutto perché 7 punti di distacco sono un margine importante ma non ancora sufficiente per ritenere conclusi i giochi. E poi perché il Napoli di oggi è una squadra che sta molto bene, che corre molto e che ha recuperato anche alcuni giocatori molto importanti. La partita con il Milan è stata vinta praticamente senza attaccanti, perché il virus intestinale di Rasmus Hojlund ha costretto Conte a inventarsi Giovane centravanti. Eppure, nonostante la serata non semplice del medesimo Giovane, nonostante l’ispirazione a scartamento ridotto di McTominay e De Bruyne, i tre punti sono stati portati a casa.