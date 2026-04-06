Napoli, De Laurentiis: "Bravissimo Conte, contento per Politano e bella prova di tutti"
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"Da Los Angeles ho visto una bellissima partita. Bravissimo Conte con i cambi. Contento per Politano. Bella prestazione di Giovane, Alisson e tutta la squadra. Forza Napoli Sempre!". Con un post su X, il presidente del Napoli Aurelio de Laurentiis fa i complimenti alla squadra per la vittoria sul Milan - la quinta di fila in campionato - che lancia gli azzurri al secondo posto in classifica a -7 dalla capolista Inter.