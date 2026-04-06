Genoa, De Rossi: "La Juve ha meritato. Noi non siamo ancora salvi"
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"Il gol preso a freddo non ha aiutato, contro squadre così forti non è mai facile: la preoccupazione è sempre alta perché non siamo ancora salvi, ma le sconfitte di Lecce, Cremonese e Cagliari sono una buona notizia". Così il tecnico del Genoa, Daniele De Rossi, che nonostante la sconfitta contro la Juventus ha mantenuto il +6 sulla zona retrocessione.
"Nel primo tempo siamo stati poco aggressivi e abbiamo ritardato troppe giocate - l'analisi sul 2-0 subito allo Stadium - e nella ripresa l'abbiamo interpretata meglio, anche se la Juve ha meritato la vittoria".
De Rossi è anche stato "pizzicato" in un lungo abbraccio con il bianconero Locatelli: "Gli ho detto di tenere la testa alta, ho detto che le cose passano", il retroscena raccontato dall'allenatore.
Tommaso Baldanzi ha dato una scossa al Genoa nella seconda parte di gara: "Ci teniamo la reazione che abbiamo avuto, se avessimo fatto gol gli ultimi minuti sarebbero stati decisamente diversi" riflette il fantasista rossoblu in conferenza stampa. "Abbiamo tutto nelle nostre mani e dobbiamo dimostrarlo perché verranno partite importanti - aggiunge il classe 2003 - e a livello personale voglio dare tantissimo al Genoa".