Genoa, De Rossi: "La Juve ha meritato. Noi non siamo ancora salvi"

Tommaso Baldanzi ha dato una scossa al Genoa nella seconda parte di gara: "Ci teniamo la reazione che abbiamo avuto, se avessimo fatto gol gli ultimi minuti sarebbero stati decisamente diversi" riflette il fantasista rossoblu in conferenza stampa. "Abbiamo tutto nelle nostre mani e dobbiamo dimostrarlo perché verranno partite importanti - aggiunge il classe 2003 - e a livello personale voglio dare tantissimo al Genoa".