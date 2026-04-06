NAPOLI

Napoli, Conte: "Grazie ai ragazzi, con tanti assenti potevamo naufragare. Scudetto? La vedo dura ma se davanti sbagliano..."

Il tecnico azzurro dopo la vittoria sul Milan: "Avanti così, non perdiamoci in proclami e difendiamo lo scudetto”

06 Apr 2026 - 23:46
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"Dopo questa vittoria c'è tanto entusiasmo e fiducia, se siamo lì bisogna dire grazie a tutti i ragazzi che hanno sopperito alle tante assenze". Così il tecnico del Napoli Antonio Conte dopo la vittoria sul Milan che vale il sorpasso ai rossoneri e il secondo posto in classifica. "Questa squadra le cose straordinarie le ha fatte con le tante assenze, un'altra squadra avrebbe perso la rotta e sarebbe naufragata - ha detto a Dazn - Recuperando giocatori hai possibilità di avere più scelta e di fare più rotazioni. Penso a Elmas che è stato protagonista assoluto in quel periodo, Mazzocchi, Beukema.Tutti si mettono a disposizione. Scherzavo con Politano oggi perché avevo previsto il suo ingresso quando il Milan sarebbe stato più stanco in quella zona. L'entrata di Alisson è stata importante".

"Mancano sette partite, è un passo importante per la Champions - ha proseguito Conte - Lo è per Milan e Juve e non capisco perché non debba essere il nostro di obiettivo. C'è da confermare questa posizione se riusciamo, sapendo che l'Inter sta meritando di essere prima in classifica. Noi siamo lì. Hojlund? Il dottore mi ha accolto con questa notizia, aveva febbre e vomito. È stato bravo Giovane a sostituirlo bene, poi c'è Vergara che speriamo recuperi prima della fine del campionato insieme a Neres. Quanto credo nello scudetto? Oggi stiamo recuperando un po' tutti. Non è questione di crederci, dobbiamo essere realisti. Noi non dobbiamo sbagliare mai e davanti devono sbagliare più volte. Vedendo quanto accaduto finora, non mi sembra semplice, visto che sono primi con merito. Avanti così, non perdiamoci in proclami e difendiamo lo scudetto. Abbiamo vinto una Supercoppa e siamo secondi: dobbiamo continuare così, sapendo che la Champions deve ancora essere conquistata e che è importante visti i benefici che porta".

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