Milan, Pavlovic: "Delusi, volevamo restare vicini all'Inter. L'obiettivo è la Champions"

06 Apr 2026 - 23:32
© Getty Images

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Il Milan si ritrova a -9 dalla capolista Inter dopo la sconfitta di Napoli. Un duro colpo per uno dei senatori come Strahinja Pavlovic: "Siamo molto delusi, volevamo prenderci i tre punti per stare vicini all'Inter. Siamo stati lenti e abbiamo creato poco, alla fine il gol lo hanno fatto loro".

Rossoneri al terzo posto e che forse dovranno guardarsi alle spalle più che davanti: "Non ci dobbiamo preoccupare delle altre squadre, pensiamo a noi. Dobbiamo raggiungere il nostro obiettivo, che è la Champions".

Il difensore serbo mette nel mirino anche la sfida precedente: "Nelle ultime due gare non abbiamo avuto molte occasioni, oggi non abbiamo fatto girare la palla nel modo giusto. Dovevo sfruttare meglio l'occasione che ho avuto, dobbiamo essere più bravi tutti per sfruttarle".

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