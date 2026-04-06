Serie A, il Napoli piega il Milan 1-0 e sale al secondo posto

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Politano entra e decide il match al 79’: sorpasso ai rossoneri e partenopei a -7 dall’Inter
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Sorpasso al secondo posto, nella trentunesima giornata di Serie A il Napoli supera 1-0 il Milan al Maradona e scavalca la formazione rossonera alle spalle dell’Inter.
La squadra di Conte (senza Hojlund) in avvio fatica a innescare Giovane, ecco che allora prova a rendersi pericoloso Spinazzola. I rossoneri rispondono con i tagli dall’esterno di Nkunku, suo l’unico tiro degli ospiti nel corso dei primi quarantacinque minuti. Nelle prime fasi della ripresa Giovane sembra più vivo, e impegna anche Maignan con un bel sinistro da fuori.
La sfida sembra potersi assopire sullo 0-0, ma gli ingressi di Alisson Santos e Politano sparigliano le carte: al 79’ il brasiliano inventa per Gutierrez, che trova il cross sul secondo palo per la conclusione dell’ex Sassuolo, che batte Maignan. Allegri prova a reagire gettando anche Leao nella mischia, ma non basta. Vince il Napoli 1-0 e sale a 65 punti in classifica, a -7 dall’Inter e ora a +2 sul Milan, terzo a quota 63.
IL TABELLINO
Napoli-Milan 1-0
Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Juan Jesus (dal 40’ st Beukema), Buongiorno, Olivera; Gutierrez, Anguissa, Lobotka, Spinazzola (dal 30’ st Politano); McTominay, De Bruyne (dal 40’ st Elmas); Giovane (dal 25’ st Alisson Santos). All. Conte. A disp. Meret, Contini, Mazzocchi, Gilmour.
Milan (3-5-2): Maignan; Tomori (dal 37’ st Loftus-Cheek), De Winter, Pavlovic; Saelemaekers (dal 17’ st Athekame), Fofana (dal 37’ st Leao), Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku (dal 29’ st Pulisic), Fullkrug (dal 17’ st Gimenez). All. Allegri. A disp. Terracciano, Torriani, Jashari, Estupinan, Odogu, Ricci.
Arbitro: Doveri.
Marcatori: 79’ Politano (N).
Ammoniti: Buongiorno (N), Politano (N).
Espulsi: -
LE STATISTICHE
- Il Napoli (26 - 19V, 7N) è la squadra con la striscia aperta più lunga di match casalinghi di fila senza sconfitta tra le squadre attualmente nei Big-5 campionati europei.
- Era da gennaio 2025 (sette in quel caso, nello scorso torneo) che il Napoli non riusciva a vincere cinque partite di fila in una stessa stagione di Serie A.
- Dall'inizio dello scorso campionato (da quando Antonio Conte è alla guida), il Napoli è la squadra con più vittorie con un solo gol di scarto in Serie A: 27, almeno cinque più di qualsiasi altra formazione nel periodo.
- Il Milan è la squadra contro cui Matteo Politano ha segnato più gol in Serie A: 7.
- Politano ha preso parte a quattro gol (due reti, due assist) nelle ultime quattro presenze di campionato: uno in più di quelli accumulati in tutte le precedenti 24 partite disputate di questo torneo.
- Era dal 31 gennaio 2021 che Matteo Politano non realizzava un gol da subentrato in una gara casalinga in Serie A, in Napoli-Parma 2-0; anche in quel caso, la rete arrivò nell'ultimo quarto d'ora di gioco (81:12).
- Il Milan ha perso tre delle ultime sei partite di campionato: nelle precedenti 25 giornate di questa Serie A aveva perso solo una volta (alla prima giornata).
- Era da febbraio 2025 (contro Torino e Bologna) che il Milan non collezionava due ko di fila in trasferta in Serie A.
- Il Milan non rimaneva due partite di Serie A in trasferta di fila senza andare a segno dal gennaio-febbraio 2023 (contro Lazio e Inter in quel caso).
- Il Napoli ha registrato due clean sheets consecutivi in campionato: non ci riusciva in Serie A da gennaio contro Parma e Sassuolo.
- Il Milan ha prodotto appena 0.47 come valore di Expected Goals in questa partita: solo contro Roma a gennaio 2026 e Atalanta a ottobre 2025, i rossoneri hanno fatto peggio in questo campionato.