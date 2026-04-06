Serie A, il Napoli piega il Milan 1-0 e sale al secondo posto

La sfida sembra potersi assopire sullo 0-0, ma gli ingressi di Alisson Santos e Politano sparigliano le carte: al 79’ il brasiliano inventa per Gutierrez, che trova il cross sul secondo palo per la conclusione dell’ex Sassuolo, che batte Maignan. Allegri prova a reagire gettando anche Leao nella mischia, ma non basta. Vince il Napoli 1-0 e sale a 65 punti in classifica, a -7 dall’Inter e ora a +2 sul Milan, terzo a quota 63.