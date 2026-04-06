Politano esulta e pensa al gruppo: "Lukaku? Con noi nessun problema"

06 Apr 2026 - 23:48
© Getty Images

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Il Napoli supera il Milan e lo scavalca al secondo posto della Serie A alle spalle dell'Inter, ma il match-winner Matteo Politano pensa anche al gruppo e all'amico Romelu Lukaku: "Non c'è nessun problema, con noi si è comportato bene. Sta lui e alla società decidere".

L'abbraccio con Spinazzola dopo la rete? "C'è un'amicizia di oltre 15 anni tra noi. Siamo cresciuti insieme, stiamo condividendo un percorso importante. Era importante vincere questa partita e andiamo avanti. La dedica va a uno dei miei migliori amici, che oggi compiva gli anni, e a mia moglie".

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