"Vincere a Napoli è difficilissimo - ha continuato Conte a DAZN -, Di Lorenzo come i ragazzi che lo hanno vinto due anni fa hanno valori importanti altrimenti non ricapiterebbe due volte in tre anni. Il fatto che Di Lorenzo da capitano alzi il trofeo dello scudetto per due volte, come successo solo a Maradona, è qualcosa di incredibile e meritato, in una situazione non semplice perché questo non è un club che parte sempre per vincere".