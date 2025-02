Serie A: Como-Napoli 2-1, Conte dietro all'Inter prima della sfida scudetto

LE STATISTICHE

Il Como ha vinto per la seconda volta in Serie A contro il Napoli: il primo successo nella competizione contro i partenopei risale al 23 novembre 1952 (dopo quella data quattro pareggi e 14 sconfitte).

Assane Diao (settembre 2005, sei reti - cinque con il Como e una con il Real Betis) è il giocatore più giovane tra quelli con più di cinque gol segnati nei maggiori cinque campionati europei in corso.

Nico Paz (settembre 2004) è il centrocampista più giovane nei maggiori cinque campionati europei in corso tra quelli che contano almeno 10 partecipazioni al gol (sei reti e quattro assist in questa Serie A).

Assane Diao ha segnato almeno un gol in ognuna delle ultime tre partite giocate in Serie A (Juventus, Fiorentina e Napoli), raggiungendo per la prima volta tre gare di fila a segno nei maggiori cinque campionati europei.

Tra chi ha segnato almeno tre gol nel campionato in corso, nessun giocatore conta meno presenze dal primo minuto di Giacomo Raspadori in questa Serie A (tre reti segnate e quattro gare da titolare).

L'ultimo autogol del Napoli in Serie A, prima di quello di Rrahmani, risaliva al 22 dicembre 2021 (di Juan Jesus vs Spezia).

Giacomo Raspadori ha segnato in due partite consecutive di Serie A (Lazio e Como) per la prima volta dal periodo tra ottobre e novembre 2023 (due anche in quel caso).

Il Napoli ha segnato per l’11esima trasferta consecutiva in Serie A: i partenopei sono la squadra che ha la più lunga serie in corso di gol segnati fuori casa nel massimo campionato (11 gare esterne di fila appunto).

Primo autogol in Serie A per Amir Rrahmani dal suo esordio in Serie A (2019/20).

Il Napoli ha perso quattro delle ultime sei gare alle 12.30 in Serie A (1V, 1N) e tra le squadre presenti nella competizione nelle ultime due stagioni, solo l’Empoli (sei) conta più sconfitte in questo orario nel periodo.

150ª presenza in Serie A per Stanislav Lobotka, tutte con il Napoli.

Il Como ha tentato due tiri nel corso del primo tempo contro il Napoli (uno nello specchio) e considerando le prime frazioni in cui hanno segnato almeno un gol in questa Serie A, i lariani non avevano mai effettuato così poche conclusioni (due contro i partenopei)