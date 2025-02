A Napoli è già clima-Inter, bufera social: "Mkhitaryan doveva essere squalificato"

Il secondo episodio non è direttamente legato a qualcosa avvenuto in campo ieri, almeno a livello disciplinare. "L'Inter vince con un giocatore che non doveva essere in campo perché da squalificare" si legge sui social, riferendosi al gol di Lautaro Martinez, protagonista a fine partita con la Juventus di un'espressione che in tanti hanno giudicato senza dubbi blasfema interpretando il labiale quando non c'era la controprova dell'audio, elemento tra l'altro decisivo per evitare una squalifica del Giudice Sportivo. "Quando si parla tanto e male di una persona dà fastidio, quello che è capitato l’altra sera mi ha dato molto fastidio, ho insultato ma non ho bestemmiato. Cerco di trasmettere il rispetto anche ai miei figli. È una cosa che non accetto e vado avanti per la mia strada" le parole dell'argentino dopo il Genoa.