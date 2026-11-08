Cuadrado ai tifosi Juventus: "Vi chiedo scusa per il mio passaggio all'Inter"

Juan Cuadrado intervistato da Tuttosport torna sull'addio alla Juventus nel 2023 per andare all'Inter: "Allegri mi avrebbe tenuto, a parole avevamo anche trovato un'intesa (il colombiano andava in scadenza di contratto, ndr) ma le modalità dell'addio non mi sono piaciute. Mi è dispiaciuto perché sono andato all'Inter e in quel momento non mi resi conto di quanto fosse accesa la rivalità tra le due squadre. Io volevo solo giocare, quando sei in attività non fai troppi ragionamenti. Quando sono andato da loro (intende l'Inter, ndr) ho capito di aver ferito il mondo bianconero, pur involontariamente".