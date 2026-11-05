Napoli, Allegri: "I dettagli hanno fatto la differenza, ai ragazzi non rimprovero nulla"

"Loro sono stati bravi sulle palle inattive nei gol che ci hanno fatto. Sono dettagli che fanno la differenza". Dopo il 4-1 sul campo del Porto che mette il Napoli in 27esima posizione in classifica di Champions e fuori anche dalla zona playoff, Massimiliano Allegri maledice alcuni episodi specifici ma in generale salva la sua squadra, falcidiata dagli infortuni: "La squadra per 70' ha fatto una bella partita anche con grande dispendio di energie fisiche - ha detto il tecnico a Prime - Avevamo già preso delle infilate in mezzo al campo e avremmo dovuto fare meglio. Sono deluso per il momento e amareggiato, ma stasera ai ragazzi non posso dire nulla".
"Purtroppo nel calcio ci sono anche questi momenti - ha continuato Allegri - La squadra ha delle certezze, ovvero che ha fatto una buona partita dal punto di vista sia fisico sia tecnico. Poi non potevo fare cambi perché non avevo giocatori in panchina e la squadra era stanca. Ma stasera non ho situazioni per cui essere arrabbiato. Ora abbiamo 3 giorni per la Lazio, poi c'è la sosta e lì recupereremo gli infortunati".
"Decisioni forti e possibile ritiro? Siamo fuori da 6 giorni. Dobbiamo rientrare e poi venerdì faremo l'allenamento e decideremo. Domenica sarà una partita molto importante come tutte da qui alla fine", ha concluso l'allenatore azzurro.