Napoli, Allegri: "I dettagli hanno fatto la differenza, ai ragazzi non rimprovero nulla"

"Purtroppo nel calcio ci sono anche questi momenti - ha continuato Allegri - La squadra ha delle certezze, ovvero che ha fatto una buona partita dal punto di vista sia fisico sia tecnico. Poi non potevo fare cambi perché non avevo giocatori in panchina e la squadra era stanca. Ma stasera non ho situazioni per cui essere arrabbiato. Ora abbiamo 3 giorni per la Lazio, poi c'è la sosta e lì recupereremo gli infortunati".