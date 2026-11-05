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Napoli, Allegri: "I dettagli hanno fatto la differenza, ai ragazzi non rimprovero nulla"

Il tecnico azzurro dopo il pesante ko in Portogallo: "Non potevo fare cambi perché non avevo giocatori in panchina"

05 Nov 2026 - 00:20
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"Loro sono stati bravi sulle palle inattive nei gol che ci hanno fatto. Sono dettagli che fanno la differenza". Dopo il 4-1 sul campo del Porto che mette il Napoli in 27esima posizione in classifica di Champions e fuori anche dalla zona playoff, Massimiliano Allegri maledice alcuni episodi specifici ma in generale salva la sua squadra, falcidiata dagli infortuni: "La squadra per 70' ha fatto una bella partita anche con grande dispendio di energie fisiche - ha detto il tecnico a Prime - Avevamo già preso delle infilate in mezzo al campo e avremmo dovuto fare meglio. Sono deluso per il momento e amareggiato, ma stasera ai ragazzi non posso dire nulla".

"Purtroppo nel calcio ci sono anche questi momenti - ha continuato Allegri - La squadra ha delle certezze, ovvero che ha fatto una buona partita dal punto di vista sia fisico sia tecnico. Poi non potevo fare cambi perché non avevo giocatori in panchina e la squadra era stanca. Ma stasera non ho situazioni per cui essere arrabbiato. Ora abbiamo 3 giorni per la Lazio, poi c'è la sosta e lì recupereremo gli infortunati".

"Decisioni forti e possibile ritiro? Siamo fuori da 6 giorni. Dobbiamo rientrare e poi venerdì faremo l'allenamento e decideremo. Domenica sarà una partita molto importante come tutte da qui alla fine", ha concluso l'allenatore azzurro.

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