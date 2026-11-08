A Tenerife l'ultimo saluto a Jesús de Miguel: "Per sempre uno di noi"

Allo stadio di Santa Cruz de Tenerife, l'isola ha dato il suo ultimo saluto a Jesús de Miguel, attaccante della squadra locale scomparso martedì in seguito a un violento scontro con il portiere dell'Andorra Jesús Owono. Durante la cerimonia ha preso parola, in lacrime, il capitano della squadra Enric Gallego: "Demi, sarai sempre uno di noi. Facciamo tutti fatica a credere che tu non sia più qui tra noi. Che non ti vedremo più entrare negli spogliatoi, partecipare a un allenamento o preparare una partita, né sentire la tua voce". "Parlare di te al passato è profondamente ingiusto. Eri sensibile, discreto, spontaneo, vicino agli altri. Il tuo spirito di cameratismo, la tua umiltà, la tua bontà e soprattutto la tua gioia di vivere sono cose che ricorderemo per tutta la vita", ha promesso Gallego. Rayco Garcia, azionista di maggioranza del club, ha annunciato che sosterrà la figlia del calciatore fino al compimento dei 18 anni per assicurarsi che "non le manchi mai nulla". Una raccolta fondi online, lanciata da un ex compagno di squadra di De Miguel, ha già raccolto oltre 120.000 euro a sostegno della sua famiglia. In tutte le partite della prima e della seconda divisione maschile e femminile di Spagna, poi, gli incontri sono stati sospesi al nono minuto per rendere omaggio all'attaccante. Sugli schermi dello stadio Mestalla, dove si giocava Valencia-Real Madrid, è stato trasmesso un video che ripercorreva la carriera dell'attaccante, tra la seconda e la terza divisione, tra gli applausi dei tifosi e dei giocatori di entrambe le squadre, scesi in campo con magliette con la scritta "De Miguel, 9, sempre nei nostri cuori".