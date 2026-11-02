INFERMERIA STRAPIENA

Napoli, emergenza totale per Oporto: out Di Lorenzo e Olivera, De Bruyne a rischio

Il tecnico azzurro deve fare la conta per la trasferta di Champions: attesa per gli esami del belga

02 Nov 2026 - 14:39
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© de bruyne

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La lista, invece che accorciarsi, continua ad allungarsi a ogni partita: in casa Napoli la situazione infortunati è davvero preoccupante. Dalla partita persa contro la Juve escono altri acciaccati. Capitan Di Lorenzo e Olivera non partono per la trasferta di Champions di mercoledì a Oporto e tornano a Napoli "per effettuare controlli diagnostici", fa sapere il Napoli in una nota. Il capitano è uscito all’intervallo della gara dell'Allianz Stadium per un risentimento all’adduttore, mentre l'uruguaiano si è fermato nel finale di gara, sostituito da Beukema, e ha mimato il gesto dello stiramento. De Bruyne ha rimediato una distorsione alla caviglia e gli esami in programma daranno risposte più precise sull'entità del problema: la gara di Champions è a forte rischio.

Prima del fischio d’inizio erano arrivati anche il forfait di Hojlund, messo ko dall'influenza e quello di Milinkovic-Savic, alle prese con un leggero affaticamento muscolare: il portiere ha seguito la partita dalla tribuna. I due, nell'allenamento della mattinata a Torino, hanno effettuato allenamento differenziato. Per la gara di Champions Allegri sarà chiamato a fare ancora una volta la conta, con i nuovi infortunati che si aggiungono agli indisponibili Lobotka, Badiashile, Spinazzola, Neres e Alisson Santos. Se nessuno degli acciaccati dovesse recuperare, il tecnico azzurro avrebbe a disposizione appena 13-14 giocatori di cui due portieri.

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