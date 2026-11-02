Il Bologna invita Antonelli a festeggiare insieme il Mondiale

02 Nov 2026 - 15:13
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Anche il Bologna calcio si complimenta con il neo campione del mondo di Formula 1, Andrea Kimi Antonelli da Casalecchio di Reno, tifosissimo dei rossoblù. Il video del giovane pilota che partecipava alla festa per la vittoria della Coppa Italia dei rossoblù nella notte del 14 maggio 2025, a colpi di clacson in città, divenne virale. E ora sta facendo il giro del web il messaggio che il Bologna ha postato sui social, consegnando ai volti e alle voci di Riccardo Orsolini, Lorenzo De Silvestri, Tommaso Pobega e Roberto Piccoli i complimenti e l'invito a festeggiare insieme il traguardo. "Ciao Kimi, - è il messaggio composto dai rossoblù - complimenti per questo traguardo incredibile, diventare campione del mondo di F1 è qualcosa di straordinario e magico, hai reso orgogliosi tutta Bologna e noi rossoblù ma anche tutti gli italiani. Ti auguro di continuare così e raggiungere altri traguardi e numerosi successi. Tutto il Bologna calcio e tutti noi vorremmo abbracciarti e farti i complimenti davvero perché sei stato unico.Ti aspettiamo a Bologna per festeggiare insieme Forza Kimi, un abbraccio enorme". Il Bologna avrà contatti in questi giorni con l'entourage del pilota per capire se preferirà comparire allo stadio o salutare i rossoblù a Casteldebole in forma più riservata, in base agli impegni nel prossimo futuro. Ad oggi pare probabile che l'incontro possa avvenire a stagione motoristica terminata.

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