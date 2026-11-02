Napoli: Di Lorenzo e Olivera saltano la trasferta di Oporto, differenziato per Hojlund e Milinkovic-Savic

Niente trasferta in Champions a Oporto per Di Lorenzo e Olivera. I due difensori, usciti acciaccati dalla sfida contro la Juve, non partiranno con la squadra da Torino verso il Portogallo ma - come si legge nella nota del club azzurro - "rientrano a Napoli per effettuare controlli diagnostici". La squadra è stata impegnata in una seduta mattutina nel capoluogo piemontese: coloro che sono scesi in campo dal primo minuto hanno svolto lavoro di recupero, mentre il resto del gruppo ha effettuato lavoro atletico. Per Hojlund e Milinkovic-Savic allenamento differenziato.