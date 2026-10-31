Napoli a "stelle e strisce"? Gli americani pronti ad alzare l'offerta per soddisfare De Laurentiis

Vi avevamo raccontato di un incontro con i vertici del Napoli Calcio a marzo in cui il fondo americano aveva avanzato un'offerta da 1,3 miliardi di euro oltre alla presidenza onoraria per AdL per acquisire il Napoli. E che il Presidente De Laurentiis come controproposta aveva chiesto 2 miliardi di euro e un ruolo di rilievo in società. Da allora fase di riflessione e valutazione da parte del fondo americano. Che sarebbe pronto adesso a un rilancio compreso tra gli 1,5 e gli 1,6 miliardi per l'acquisizione del club. Dunque 200/300 milioni in più rispetto alla prima offerta.