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Napoli a "stelle e strisce"? Gli americani pronti ad alzare l'offerta per soddisfare De Laurentiis

di Carlo Landoni
31 Ott 2026 - 15:09
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Altri 200 milioni da mettere sul tavolo, rispetto alla prima offerta, per quella che dovrebbe essere l’ultima proposta. Sarebbe la cifra cui Matt Rizzetta, imprenditore alla guida del fondo di private equity Underdog Global Partners, starebbe pensando per convincere il Presidente De Laurentiis a cedere il Napoli. Facciamo un passo indietro: "Le trattative con il Napoli sono in corso. Non andremo troppo oltre l'inizio del 2027". Così Matt Rizzetta in un'intervista ieri al media americano Sportico. 

Vi avevamo raccontato di un incontro con i vertici del Napoli Calcio a marzo in cui il fondo americano aveva avanzato un'offerta da 1,3 miliardi di euro oltre alla presidenza onoraria per AdL per acquisire il Napoli.  E che il Presidente De Laurentiis come controproposta aveva chiesto 2 miliardi di euro e un ruolo di rilievo in società. Da allora fase di riflessione e valutazione da parte del fondo americano. Che sarebbe pronto adesso a un rilancio compreso tra gli 1,5 e gli 1,6 miliardi per l'acquisizione del club. Dunque 200/300 milioni in più rispetto alla prima offerta.

Matt Rizzetta, per le informazioni di cui siamo in possesso, sembrerebbe l'unico interlocutore seriamente interessato al Napoli Calcio, a meno di clamorose sorprese. E’ vero, la prossima settimana AdL dovrebbe chiudere i contratti per l’acquisizione dei terreni di Qualiano dove sorgerà il nuovo centro sportivo. Acquisizione che aumenterà ovviamente il valore economico dell’asset Napoli. Solo una coincidenza temporale?

L'incontro invece di Ginevra tra il Presidente De Laurentiis e la famiglia Aponte, argomento nuovo stadio, non ha prodotto accelerazioni. Gianluigi Aponte sarebbe pronto però a rafforzare la partnership commerciale tra MSC e il Napoli oltre il 2029 aumentando la sponsorizzazione a oltre 18 milioni annui. Matt Rizzetta, dunque, che tra l’altro vanta ottimi rapporti con le istituzioni cittadine, Comune e Regione, appare in questo momento l'unico possibile acquirente. Il Napoli acquisito nel 2004 dal Presidente De Laurentiis, dopo 22 anni di oculata e vincente gestione, potrebbe questa volta passare di mano.

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