Milano rende omaggio a Franco Baresi: il suo nome iscritto nel Famedio del Cimitero Monumentale

La città di Milano rende omaggio a Franco Baresi. Il nome dello storico capitano del Milan è stato iscritto nel Famedio del Cimitero Monumentale, il Pantheon dedicato alle personalità che hanno dato lustro alla città. La cerimonia di scoprimento delle lapidi, presieduta dal Sindaco di Milano Giuseppe Sala e dalla Presidente del Consiglio comunale Elena Buscemi, si è svolta alla presenza dei familiari di Franco Baresi e, in rappresentanza del Club, della Legend rossonera e Brand Ambassador Daniele Massaro.