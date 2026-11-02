Domani sorteggio Nations League femminile, Italia in seconda fascia Lega A

Ogni squadra giocherà una partita in casa e una in trasferta contro ciascuna avversaria del proprio girone. Le prime due classificate rimarranno in Lega A per le qualificazioni alla quindicesima edizione del torneo continentale; le terze classificate disputeranno gli spareggi contro le seconde di ogni raggruppamento della Lega B (le vincitrici saranno inserite in Lega A, le sconfitte andranno in Lega B). Le squadre classificate al quarto posto saranno invece automaticamente retrocesse in Lega B. Le vincitrici dei quattro gironi della Lega A - che come la Lega B sarà composta da 16 squadre, mentre la Lega C da 22 (una in più rispetto al passato per l'ingresso di San Marino) - si qualificheranno per le semifinali, che come la finalissima e la finale per il terzo posto saranno organizzate con gare d'andata e ritorno.