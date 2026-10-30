LE PAROLE

Cessione Napoli, Rizzetta: "Trattativa in corso, speriamo di chiudere ma non andremo oltre l'inizio del 2027"

Il manager di New York che dopo aver acquistato la squadra di basket della città punta al Napoli calcio: "Pronta un'alternativa se non dovesse andare in porto"

30 Ott 2026 - 16:09
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"Vedremo come si evolverà la situazione. La nostra visione è certamente quella di riunire le diverse realtà sportive e costruire un grande polo multisportivo sotto il marchio Napoli, un brand straordinario, proprio come fanno Real Madrid, Barcellona e Bayern Monaco. Naturalmente ci sono ancora diversi aspetti da definire, ma da parte nostra c'è la volontà di procedere e il rapporto con l'attuale proprietà è ottimo. Spero che riusciremo a concludere un accordo". In un'intervista al media americano 'Sportico', Matt Rizzetta, il manager di New York che dopo aver acquistato la squadra di basket della città punta al Napoli calcio per dare vita a una Polisportiva, conferma che "le trattative sono in corso".

"Per realizzare correttamente la nostra visione multisportiva a Napoli, abbiamo bisogno del calcio. Ci sono ancora diversi passaggi importanti da completare affinché l'operazione possa concretizzarsi - ha detto ancora Rizzetta - Siamo determinati a portarla a termine e sono fiducioso che ci riusciremo. Se non dovesse accadere, però, abbiamo un'alternativa assolutamente valida. Abbiamo una tempistica indicativa e non credo che andremo molto oltre l'inizio del prossimo anno prima di prendere una decisione. Si è parlato di una cifra vicina ai due miliardi di euro, ma vedremo quale sarà la valutazione definitiva".

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