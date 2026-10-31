Allegri: "Juve ferita e arrabbiata, qualcuno l'ha data per morta ma la Juve difficilmente muore"

Allegri: "Ora più zitti che mai perché siamo indietro in classifica" - Il passato, oggi, non conta. Nessuno intende cancellarlo, ma il presente fa sentire la sua urgenza: "Inutile stare tutte le volte a ricordare..." ha proseguito Allegri riferendosi alla sua lunga esperienza in bianconero. "Ho passato a Torino 10 anni, il 50% della mia carriera lì, tra l'altro ho mio figlio che vive a Torino. Sarà una partita bella, è uno scontro diretto tra due squadre che sono indietro in classifica". La Juve arriva dalla sconfitta pesante contro il Genoa, il Napoli confortato da segnali netti di crescita: "Nelle ultime 4 partite abbiamo segnato diversi gol, ma non scordiamoci che abbiamo concesso parecchio, alcune situazioni di partita vanno migliorate, in fase di possesso e non possesso. Bisogna occupare meglio tutto il campo, la gestione della palla va fatta meglio, con maggiore lucidità nel capire quando bisogna rallentare e quando invece accelerare, le fasi sono due, quando hai palla e quando non ce l'hai. Tutti i giorni lavoriamo per migliorare, i ragazzi hanno vinto una bella partita a Monza, contro una squadra che ci ha creato difficoltà: sul 2-1 c'è stata una bella parata di Milinkovic-Savic, non è stata una gara semplice. Ma in questo momento l'equilibrio deve regnare, inutile fare proclami, bisogna stare molto zitti e lavorare, zitti a prescindere, ma ora ancora di più perché siamo indietro in classifica. Bisogna sistemare la classifica, non sarà facile perché domani c'è uno scontro diretto contro una squadra che è allestita per lottare nelle prime quattro posizioni. Sicuramente è come noi, ha gli stessi punti nostri: troveremo una squadra ferita, arrabbiata, e domani servirà agonismo, tecnica. La Juve non è la squadra che stanno dipingendo in questi giorni. Qualcuno l'ha data per morta, ma la Juve difficilmente muore, è una squadra forte, con un allenatore bravo, in questi momenti si compattano e perciò per noi sarà molto difficile, servirà una grande prestazione tecnica, fisica e un pizzico di buona sorte".