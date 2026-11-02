Napoli, poche idee e confuse: senza Hojlund è una squadra che non ha soluzioni offensive

Dalla serata torinese emerge un concetto abbastanza chiaro: il Napoli non può fare a meno di Hojlund, fermato a poche ore dalla gara da un attacco influenzale, Non è tanto per i gol segnati (il danese ne ha realizzati solamente 3 di cui 1 nelle ultime 6 apparizioni) quanto per il grande lavoro svolto nella metà campo avversaria. È sempre un punto di riferimento, sfianca le difese avversarie, crea spazi. Soprattutto, riesce a far rendere al meglio McTominay, che l'ha preso come punto di riferimento per le sue incursioni. Non a caso, anche lo scozzese allo Stadium è stato praticamente nullo. Il sostituto di Hojlund, Lorenzo Lucca, ha fatto quello che sa fare, al momento non molto: ha lottato, ha cercato di mettere in qualche difficoltà i due centrali avversari, senza molto costrutto. Ha avuto anche - questo è il merito che rende la sua prestazione stentatamente sufficiente - la migliore occasione della squadra azzurra, con un colpo di testa nel primo tempo che ha acceso i riflessi di Vicario. Ma questo è il Lucca attuale, sempre alla ricerca di una propria identità tecnica.