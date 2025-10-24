Napoli, c'è ottimismo per Hojlund. Conte vuole umiltà e sacrificio

Nella giornata di ieri, Conte ha fatto lavorare i suoi uomini sotto due profili: uno mentale e l'altro, ovviamente, fisico. Prima della seduta di allenamento tra il tecnico e la squadra c'è stato un altro confronto per provare a capire cosa non è andato in Olanda e trovare una soluzione. Come riportato dall'edizione odierna del Mattino, la sessione sul campo è durata parecchio ed è terminata solo a pomeriggio inoltrato. Tutti coinvolti, sia nello studio dell'Inter sia nel lavoro di tattica. Tre i concetti che Conte ha voluto trasmettere ai calciatori: umiltà, lavoro e sacrificio. Ingredienti senza i quali non si va da nessuna parte.