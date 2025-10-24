Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
napoli
HomeMercatoVideoFotoRosa
Verso l'Inter

Napoli, c'è ottimismo per Hojlund. Conte vuole umiltà e sacrificio

La giornata di oggi sarà decisiva per il danese. Ieri altro confronto tra tecnico e squadra 

24 Ott 2025 - 10:53

"Ripartire" è la parola d'ordine del Napoli in vista del big match di domani sera contro l'Inter. I campioni d'Italia hanno l'obbligo di dimenticare al più presto la batosta di Eindhoven e il revival della sfida Scudetto dello scorso campionato è un'occasione d'oro che, però, deve essere gestita nel migliore dei modi per non inciampare nella la terza sconfitta consecutiva e cadere in una crisi ancor più profonda. 

Nella giornata di ieri, Conte ha fatto lavorare i suoi uomini sotto due profili: uno mentale e l'altro, ovviamente, fisico. Prima della seduta di allenamento tra il tecnico e la squadra c'è stato un altro confronto per provare a capire cosa non è andato in Olanda e trovare una soluzione. Come riportato dall'edizione odierna del Mattino, la sessione sul campo è durata parecchio ed è terminata solo a pomeriggio inoltrato. Tutti coinvolti, sia nello studio dell'Inter sia nel lavoro di tattica. Tre i concetti che Conte ha voluto trasmettere ai calciatori: umiltà, lavoro e sacrificio. Ingredienti senza i quali non si va da nessuna parte. 

Leggi anche

Conte si confronta con il Napoli: parole dure per il gruppo, ma niente cambi in campo

Lato formazione, l'attacco è al momento il reparto sul quale Conte ha i dubbi più grandi. L'assenza di Hojlund contro il Torino e il Psv si è fatta sentire ma dalle parti di Castel Volturno filtra un certo ottimismo sulle condizioni del danese. Giovedì l'ex Manchester United ha svolto una parte di allenamento in gruppo e l'altra da solo, visto che aveva ancora un po' di fastidio al retto femorale della gamba sinistra. Come rivelato dal Corriere del Mezzogiorno, la seduta di oggi sarà decisiva: se Rasmus si sente pronto, allora ci sarà dal primo minuto, altrimenti non verrà rischiato. Le alternative? Quella più naturale porta il nome di Lucca, chiamato al riscatto dopo l'espulsione in Champions League. Ma occhio all'outsider: nelle ultime ore starebbero salendo anche le quotazioni di Neres da falso nueve.

Al momento, l'unica cosa certa è la spinta del Maradona: domani sera lo stadio sarà sold out con i tifosi pronti ad aiutare la squadra a rialzare la testa. 

Leggi anche

Inter, contro il Napoli sfida scudetto: serve invertire il trend degli scontri diretti

napoli-inter
antornio conte
rasmus hojlund

Ultimi video

00:40
DICH ALLEGRI SU LEAO DICH

Allegri: "Leao può fare la prima e la seconda punta"

01:13
MCH LDU-PALMEIRAS 24/10 MCH

Libertadores: la Liga de Quito strapazza il Palmeiras di Felipe Anderson

00:45
DICH GASPERINI POST VIKTORIA DICH

Gasp: "Dovbyk dà segnali fisici incoraggianti"

03:21
DICH PIOLI POST RAPID VIENNA DICH

Pioli: “La squadra mi ha dato ciò che avevo chiesto, ora determinati in campionato"

03:45
DICH DZEKO POST RAPID VIENNA DICH

Dzeko: “Io marcatore più anziano della Conference? Vent’anni che faccio questo mestiere…"

01:51
DICH NDOUR POST RAPID VIENNA DICH

Ndour: "Abbiamo giocato bene, il gol un po' fortunato ma contava essere lì"

01:41
STAND UP MANU CARRENO PRE REAL MADRID-BARCELLONA 23/10 SRV

Manu Carreno: "Clasico? Vale di più per il Barcellona, ma Xabi Alonso rischia"

01:33
Bologna e Fiorentina

Bologna e Fiorentina

02:03
Padova, torna Papu Gomez

Padova, torna Papu Gomez

01:42
Stasera Roma-Viktoria

Stasera Roma-Viktoria

01:46
Tomori e lo scudetto

Tomori e lo scudetto

01:44
Allegri invita alla calma

Allegri invita alla calma

01:34
La forza d'animo di Pio

La forza d'animo di Pio

01:45
Napoli, è crisi vera

Napoli, è crisi vera

03:42
DICH GILARDINO PRE MILAN DICH

Gilardino: "Conosciamo la forza del Milan, ma nulla è scontato. Allegri? Un punto di ferimento"

00:40
DICH ALLEGRI SU LEAO DICH

Allegri: "Leao può fare la prima e la seconda punta"

I più visti di Napoli

DICH CONTE IN CONF. POST PSV 21/10 DICH

Conte: "Non è semplice inserire nove giocatori in un sistema che funzionava"

Conte: "Queste situazioni non capitano per caso. Troppi nove giocatori nuovi, sarà un anno complesso"

Noa Lang deluso da Conte: "Ci siamo parlati solo una volta. Surclassati a Eindhoven, uno scandalo"

McTominay illude, poi il Napoli si scioglie: Conte crolla ad Eindhoven e vede i fantasmi

Lucca e De Bruyne dispersi, difesa da film horror. Nel Napoli si salva solo McTominay

Conte si confronta con il Napoli: parole dure per il gruppo, ma niente cambi in campo

Calcio ora per ora
Vedi tutti
10:20
Sciroppo d'acero e caffè, Haaland lancia il suo canale YouTube
09:19
Cremonese, Audero recuperato per l'Atalanta
08:05
Genoa, a Torino con un Messias in più
23:37
Como, Fabregas: "C'è fiducia, siamo in una bolla. Diao? Può giocare"
23:18
Dybala, il gol numero 200 non evita il ko alla Roma: "Mancata cattiveria, siamo entrati mosci"