Napoli, Noa Lang deluso da Conte: "Ci siamo parlati solo una volta. Surclassati a Eindhoven, uno scandalo"

Alla vigilia del match PSV-Napoli anche l'ex milanista Dest aveva parlato dell'ex compagno e dello scarso impiego: "Spiace giochi poco. Dice sempre ciò che pensa. A volte non è simpatico a tutti, ma è da apprezzare che esprima le sue opinioni". Caratteristica del carattere che Noa Lang ha mostrato anche nel postpartita di Champions, facendo intravedere anche uno scarso rapporto con Conte: "Con il mister ho parlato una volta sola, ma ora la partita è più rilevante. Siamo stati surclassati, è stato scandaloso" ha concluso a Ziggo.