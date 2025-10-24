Logo SportMediaset

Calcio

Pisa, Gilardino: "Peccato per il pareggio perché avevamo la partita in pugno"

24 Ott 2025 - 23:12
© Getty Images

© Getty Images

Alberto Gilardino è soddisfatto soltanto a metà per il pareggio ottenuto con il Milan. L'allenatore del Pisa ha espresso ai microfoni di Sky Sport l'amarezza per aver visto sfuggire il successo nel finale: "Non so se sono più incazzato per il risultato o felice per la prestazione perché avevamo la partita in pugno. Se ci avessero detto che venivo a San Siro e facevamo una prestazione del genere, non ci avrei creduto. Dopo un primo tempo normale, abbiamo fatto un secondo con personalità e coraggio. C'era la volontà di venire a Milano a giocarcela, peccato per il finale, ma portiamo a casa questo punto che ci dà fiducia - ha sottolineato Gilardino -. Abbiamo giocato sempre giocato con squadre di alta classifica, ed è vero che squadre con Verona e Udinese abbiamo trovato difficoltà. Dobbiamo migliorare con la palla nei piedi. Dobbiamo migliorare con chi gioca con dei blocchi bassi. Quando abbiamo giocato con Atalanta, Napoli e Fiorentina, abbiamo fatto partite di sostanza". 

