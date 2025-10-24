Napoli, Conte vuole umiltà e sacrificio: ma deve rinunciare a Hojlund e Meret

Il test del danese di questa mattina ha dato responso negativo. Frattura al piede anche per il portieredi Redazione
"Ripartire" è la parola d'ordine del Napoli in vista del big match di domani sera contro l'Inter. I campioni d'Italia hanno l'obbligo di dimenticare al più presto la batosta di Eindhoven e il revival della sfida Scudetto dello scorso campionato è un'occasione d'oro che, però, deve essere gestita nel migliore dei modi per non inciampare nella terza sconfitta consecutiva e cadere in una crisi ancor più profonda.
Nella giornata di ieri, Conte ha fatto lavorare i suoi uomini sotto due profili: uno mentale e l'altro, ovviamente, fisico. Prima della seduta di allenamento tra il tecnico e la squadra c'è stato un altro confronto per provare a capire cosa non è andato in Olanda e trovare una soluzione. Come riportato dall'edizione odierna del Mattino, la sessione sul campo è durata parecchio ed è terminata solo a pomeriggio inoltrato. Tutti coinvolti, sia nello studio dell'Inter sia nel lavoro di tattica. Tre i concetti che Conte ha voluto trasmettere ai calciatori: umiltà, lavoro e sacrificio. Ingredienti senza i quali non si va da nessuna parte.
Lato formazione, l'attacco è al momento il reparto sul quale Conte ha i dubbi più grandi. L'assenza di Hojlund contro il Torino e il Psv si è fatta sentire e dalle parti di Castel Volturno filtrava un certo ottimismo sulle condizioni del danese. Giovedì l'ex Manchester United ha svolto una parte di allenamento in gruppo e l'altra da solo, visto che aveva ancora un po' di fastidio al retto femorale della gamba sinistra. La seduta di questa mattina era decisiva per l'attaccante ma Rasmus non ha ancora recuperato e quindi non verrà rischiato. Le alternative? Quella più naturale porta il nome di Lucca, chiamato al riscatto dopo l'espulsione in Champions League. Ma occhio all'outsider: nelle ultime ore starebbero salendo anche le quotazioni di Neres da falso nueve.
Per quanto riguarda la porta, invece, Conte farà affidamento a Milinkovic Savic visto l'infortunio di Meret nel corso della seduta di allenamento mattutina. Come si legge dal comunicato pubblicato dallo stesso Napoli, "il portiere azzurro si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una frattura del secondo metatarso del piede destro". Nel caso in cui fosse composta, i tempi di recupero si aggirerebbero sui 20/30 giorni. Percorso decisamente più lungo e graduale, invece, se risultasse scomposta.
Insomma, al momento l'unica cosa certa è la spinta del Maradona: domani sera lo stadio sarà sold out con i tifosi pronti ad aiutare la squadra a rialzare la testa.