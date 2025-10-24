Napoli, Conte vuole umiltà e sacrificio: ma deve rinunciare a Hojlund e Meret

Lato formazione, l'attacco è al momento il reparto sul quale Conte ha i dubbi più grandi. L'assenza di Hojlund contro il Torino e il Psv si è fatta sentire e dalle parti di Castel Volturno filtrava un certo ottimismo sulle condizioni del danese. Giovedì l'ex Manchester United ha svolto una parte di allenamento in gruppo e l'altra da solo, visto che aveva ancora un po' di fastidio al retto femorale della gamba sinistra. La seduta di questa mattina era decisiva per l'attaccante ma Rasmus non ha ancora recuperato e quindi non verrà rischiato. Le alternative? Quella più naturale porta il nome di Lucca, chiamato al riscatto dopo l'espulsione in Champions League. Ma occhio all'outsider: nelle ultime ore starebbero salendo anche le quotazioni di Neres da falso nueve.