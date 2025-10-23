Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
inter
HomeMercatoVideoFotoRosa
l'analisi

Inter, contro il Napoli sfida scudetto: serve invertire il trend degli scontri diretti

L'anno scorso due pareggi amari che contribuirono in modo decisivo alla mancata conquista dello scudetto. Quest'anno...

di Stefano Fiore
23 Ott 2025 - 08:55

Inter e Napoli si presentano al big match di sabato sera, un vero e proprio scontro scudetto che arriva in scia alla sfida che aveva deciso il campionato scorso, con umori diametralmente opposti visto il poker dei nerazzurri sul campo dell'Union SG e le sei reti subite dagli azzurri a Eindhoven. Partita da prendere con le pinze per entrambe le squadre, comunque, visto che i campioni in carica avranno sicuramente voglia di cancellare la sconfitta europea ma dovranno capire che scorie ha lasciato nelle teste dei giocatori mentre i nerazzurri stanno sicuramente meglio ma, dopo aver confermato l'attitudine offensiva e sistemato pure la difesa, devono confermare di aver svoltato negli scontri diretti che furono il tallone d'Achille della scorsa stagione.

I confronti diretti dell'anno scorso: pareggi amari che costarono caro

L'anno scorso, l'Inter ha affrontato il Napoli in due occasioni, entrambe terminate con un pareggio che ha lasciato l'amaro in bocca ai nerazzurri.

Nel primo match, del 10 novembre, i nerazzurri, colpiti da McTominay, avevano recuperato con Calhanoglu sprecando però dal dischetto, sempre protagonista il turco, il rigore del possibile sorpasso. Nel ritorno, la beffa era stata forse ancora più crudele: l'Inter, in vantaggio con Dimarco, sembrava poter portare a casa la vittoria nonostante il pressing del Napoli ma Billing, a tre minuti dalla fine, aveva gelato Simone Inzaghi.

Questi due risultati, al netto delle altre chance sprecate (su tutte ovviamente il successo casalingo contro la Lazio sfumato nell'extratime nella penultima giornata), hanno contribuito in modo decisivo alla perdita dello scudetto, arrivata per un solo punto. In un campionato dove ogni dettaglio conta, questi scontri diretti avevano evidenziato le fragilità nerazzurre contro una squadra organizzata e resiliente come quella azzurra.

Chivu avrà portato la svolta?

Oggi l'Inter veleggia a sette vittorie di fila, contando Serie A e Champions, il prossimo compito della gestione Chivu sarà proprio quello di capire se lo scoglio degli scontri diretti non sarà più un peso sulle spalle dei giocatori. Napoli a parte, l'anno scorso non era arrivata neppure una vittoria contro il Milan e contro la Juve per esempio. Quest'anno siamo ancora in attesa di risposte perché se la sconfitta contro i bianconeri in un pirotecnico 3-4 aveva lasciato l'amaro in bocca e diversi rimpianti, l'1-0 contro la Roma ha portato nuove speranze senza dimenticare però che i giallorossi nella ripresa avevano avuto diverse chance per pareggiare.

Ora arriva il Napoli, 15 punti come i nerazzurri, per testare a che punto è l'Inter anche sotto il profilo psicologico. Paradossalmente sono i nerazzurri ad avere più da perdere visto l'ottimo momento di forma ma sarà pure l'occasione per far vedere che la stagione scorsa è definitivamente archiviata.

Leggi anche

Chivu partenza sprint: superati Mourinho e Inzaghi. Solo Spalletti ha fatto meglio di lui

napoli-inter
anteprima
trend
scudetto

Ultimi video

01:57
DICH GASPERINI PRE PLZEN 22/10 DICH

Roma, Gasperini: "Abbiamo bisogno di vincere per alzare la classifica"

00:33
DICH JURIC POST ATALANTA-SLAVIA 22/10 DICH

Juric: "Abbiamo avuto tante occasioni, bisogna fare meglio"

02:36
DICH GATTI DA MIX MADRID 22/10 DICH

Gatti: "Buona prestazione ma io gioco per vincere"

02:59
DICH TUDOR POST REAL-JUVE 22/10 DICH

Tudor: "Dispiace, ma partita più positiva che negativa"

01:29
DICH SCAMACCA DA MIX BERGAMO 22/10 DICH

Scamacca: "Abbiamo perso due punti ma va bene"

02:14
DICH PIOLI VIGILIA 22/10 DICH

Pioli sul Rapid Vienna: "Questa partita non cambia il nostro futuro"

01:37
DICH SKORUPSKI BOLOGNA VIGILIA 22/10 DICH

Skorupski: "Ho appena rinnovato, voglio diventare una bandiera del Bologna"

01:23
DICH NICCOLINI (VICE ITALIANO) VIGILIA 22/10 DICH

Bologna, il vice di Italiano Niccolini: "Il mister sta meglio"

04:15
ok DICH ONE TO ONE PAPU GOMEZ AL PADOVA 22/10 DICH

Papu Gomez: "Volevo restare in Italia e il Padova mi ha convinto subito. Obiettivo Serie A"

02:26
MAG SRV VOLVO ES90 NIZZA SRV

La prova della Volvo Es90 a Montecarlo

01:53
DICH BUFFON BIDONE IMMONDIZIA - REAL MADRID-JUVENTUS 2018 22/10 SRV

Verso Real-Juve, lo sfogo di Buffon del 2018: "Il bidone dell'immondizia e i fruttini"

08:25
DICH TOMORI 22/10 DICH

Tomori, un fioretto da scudetto: "Se lo vinciamo mi faccio biondo"

00:59
MCH ALLENAMENTO BOLOGNA PRE EUROPA 22/10 MCH

Bologna al lavoro per l'Europa League

00:59
MCH ALLENAMENTO FIORENTINA PRE CONFERENCE 22/10 MCH

La Fiorentina si prepara per la Conference

00:44
DICH CELIK PRE PLZEN 22/10 DICH

Roma, Celik: "Posso giocare come braccetto o quinto, per me non è un problema"

01:57
DICH GASPERINI PRE PLZEN 22/10 DICH

Roma, Gasperini: "Abbiamo bisogno di vincere per alzare la classifica"

I più visti di Inter

MCH CHIVU SALUTA MCH

Chivu apre l'allenamento: "Prima di tutto il buongiorno ai giornalisti"

Dumfries è incontenibile, Lautaro para a fa gol. Primo centro in Champions per Esposito

DICH ZIELINSKI IN MIX POST USG 21/10 DICH

Zielinski: "Ci siamo svegliati dopo due-tre schiaffi e abbiamo messo a posto le cose"

Dumfries-Lautaro-Calha-Pio, l'Union fa la forza: l'Inter passeggia e resta a punteggio pieno

DICH CHIVU IN CONF POST UNION 21/10 DICH EDL ok

Chivu: "Non ho fatto molto: ho ascoltato la squadra e l'ho abbracciata"

Chivu mischia le carte per il 3 su 3 in Champions: possibile sorpresa in attacco

Calcio ora per ora
Vedi tutti
09:00
Slavia Praga, Trpisovsky: "Abbiamo dato tutto col cuore"
23:40
Juve, Di Gregorio: "Questa è la base da cui partire. Ho abbracciato Vlahovic, merita tutto l'affetto"
21:37
Presidente Juve Stabia: "Accuse non riguardano società ma terzi"
Igor Tudor: attende di sapere se Conte tornerà in bianconero, in caso contrario potrebbe essere confermato alla Juve. Piace anche all'Atalanta
20:44
Juventus, Tudor: "A Madrid per vincere, non vogliamo subire"
20:21
Benfica, Mourinho: "Risultato all'intervallo estremamente ingiusto"