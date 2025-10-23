Inter, contro il Napoli sfida scudetto: serve invertire il trend degli scontri diretti

Oggi l'Inter veleggia a sette vittorie di fila, contando Serie A e Champions, il prossimo compito della gestione Chivu sarà proprio quello di capire se lo scoglio degli scontri diretti non sarà più un peso sulle spalle dei giocatori. Napoli a parte, l'anno scorso non era arrivata neppure una vittoria contro il Milan e contro la Juve per esempio. Quest'anno siamo ancora in attesa di risposte perché se la sconfitta contro i bianconeri in un pirotecnico 3-4 aveva lasciato l'amaro in bocca e diversi rimpianti, l'1-0 contro la Roma ha portato nuove speranze senza dimenticare però che i giallorossi nella ripresa avevano avuto diverse chance per pareggiare.