Milan, Athekame: "Non mi piace questo risultato, dovevamo vincere"

Zachary Athekame non è assolutamente soddisfatto del gol realizzato contro il Pisa che ha evitato una sconfitta al Milan. Il calciatore svizzero ne ha parlato al termine della sfida di San Siro mostrando tutta la propria amarezza: "Non ci piace il risultato, volevamo vincerla, ma è arrivato un pareggio nel finale, dobbiamo lavorare per fare ancora meglio - ha sottolineato Athekame a Sky Sport -. Ci aspettiamo anche che possano arrivare partite dure, quindi dobbiamo continuare a lavorare così