Genoa; Vieira: "Il momento difficile passerà"

Il momento del Genoa non è dei migliori ma Patrick Vieira, dopo aver incassato la fiducia del club, sa di poter contare su un gruppo unito che le occasioni per segnare le ha avute e questo è un punto di partenza. "Sono cosciente che dobbiamo migliorare nella concretezza e lo faremo. Ho la certezza che faremo gol e vinceremo le partite e questo mi deriva dall'atteggiamento dei miei giocatori in settimana. Ho visto lo spirito giusto per cercare di fare una bella partita contro il Torino. In questi giorni ho visto i miei giocatori determinati, un gruppo che ha lavorato benissimo con un atteggiamento giusto. E servirà per affrontare una squadra come il Torino che ha tante qualità individuali. Quello che sappiamo è che sarà una partita difficile".