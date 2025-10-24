Genoa; Vieira: "Il momento difficile passerà"

© Getty Images
Il momento del Genoa non è dei migliori ma Patrick Vieira, dopo aver incassato la fiducia del club, sa di poter contare su un gruppo unito che le occasioni per segnare le ha avute e questo è un punto di partenza. "Sono cosciente che dobbiamo migliorare nella concretezza e lo faremo. Ho la certezza che faremo gol e vinceremo le partite e questo mi deriva dall'atteggiamento dei miei giocatori in settimana. Ho visto lo spirito giusto per cercare di fare una bella partita contro il Torino. In questi giorni ho visto i miei giocatori determinati, un gruppo che ha lavorato benissimo con un atteggiamento giusto. E servirà per affrontare una squadra come il Torino che ha tante qualità individuali. Quello che sappiamo è che sarà una partita difficile".
Un Genoa che nonostante le difficoltà ha voglia di rialzarsi: "I giocatori stanno bene sia sotto l'aspetto mentale che fisico e l'ho visto in settimana. Se guardo la classifica la mia parte emozionale mi spinge a cambiare qualcosa subito, ma come allenatore io vedo più la parte razionale che invece mi porta ad analizzare le sette gare giocate. E quando le rivedo noto che sono stati soprattutto degli episodi a cambiare il risultato finale, penso al rigore sbagliato col Parma a quello subito a Bologna o all'occasione a Como al 94'. Tutti episodi che avrebbero potuto darci più punti". Per Vieira "manca un ultimo step perché dobbiamo migliorare nelle occasioni, proprio quelle che possono cambiare il risultato di una partita. Se capiamo questo potremo essere più determinati in campo".