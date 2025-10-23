Confronto acceso fra Conte e il Napoli: il tecnico striglia il gruppo, ma non cambia schema

"Nessuno prenda in giro Napoli e i napoletani". Antonio Conte è stato chiaro sin dal fischio finale del match contro il PSV Eindhoven e il tecnico dei partenopei lo ha confermato nel confronto con la squadra avvenuto nella giornata di mercoledì 22 ottobre. Come raccontato da Il Mattino l'allenatore salentino non ha risparmiato parole dure ai giocatori, tuttavia il gruppo si conferma solido e si punta alla sfida scudetto contro l'Inter.