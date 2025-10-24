Logo SportMediaset

Calcio

Milan, Modric: "So che gli avversari mi conoscono, devo adattarmi a queste sfide"

24 Ott 2025 - 23:05
© Getty Images

© Getty Images

Luka Modric è molto severo con sé stesso. Nonostante abbia già mostrato la sua classe con la maglia del Milan, il croato si è detto deluso per quanto accaduto contro il Pisa: "Ci aspettavamo una partita così dura. Abbiamo fatto degli errori che dovevamo correggere. Ora dobbiamo tenerci questo punto - ha aggiunto Modric ai microfoni di Sky Sport -. So che gli avversari mi conoscono, ma ho bisogno di adattarmi a queste sfide e giocare meglio. Ho bisogno di segnare, ma devo continuare ad aiutare la squadra".

23:30
Pisa, Cuadrado: "Questo pareggio ci dà fiducia per affrontare con personalità le prossime sfide"
23:30
Genoa; Vieira: "Il momento difficile passerà"
23:12
Pisa, Gilardino: "Peccato per il pareggio perché avevamo la partita in pugno"
23:05
Milan, Modric: "So che gli avversari mi conoscono, devo adattarmi a queste sfide"
23:01
Milan, Athekame: "Non mi piace questo risultato, dovevamo vincere"