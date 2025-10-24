Milan, Modric: "So che gli avversari mi conoscono, devo adattarmi a queste sfide"

Luka Modric è molto severo con sé stesso. Nonostante abbia già mostrato la sua classe con la maglia del Milan, il croato si è detto deluso per quanto accaduto contro il Pisa: "Ci aspettavamo una partita così dura. Abbiamo fatto degli errori che dovevamo correggere. Ora dobbiamo tenerci questo punto - ha aggiunto Modric ai microfoni di Sky Sport -. So che gli avversari mi conoscono, ma ho bisogno di adattarmi a queste sfide e giocare meglio. Ho bisogno di segnare, ma devo continuare ad aiutare la squadra".