Calcio
napoli
Verso il City

Napoli, Beukema in dubbio per giovedì. Hojlund ancora titolare

Il difensore olandese è stato colpito da un'influenza e non è al meglio. In porta out Meret, c'è Milinkovic-Savic 

16 Set 2025 - 10:37

A due giorni dal debutto in Champions League contro il Manchester City, le notizie che arrivano da Castel Volturno non sono delle migliori. Il Napoli, infatti, rischia di dover fare a meno di Sam Beukema per la trasferta dell'Etihad: il difensore è stato colpito da un'influenza e non è al meglio. 

Parlando di possibile formazione, Antonio Conte vorrebbe riproporre l'11 iniziale che ha battuto sabato la Fiorentina. In porta, dunque, ci sarà ancora Milinkovic-Savic. Per quanto riguarda la difesa, invece, il tecnico si trova a dover fare delle scelte obbligate. Sulla corsia di sinistra Olivera dovrebbe vincere il ballottaggio con Spinazzola mentre sul lato opposto ci sarà Di Lorenzo. In centro, con Beukema a rischio e Rrahmani indisponibile, Buongiorno sarà affiancato da Juan Jesus oppure Marianucci, che però deve ancora fare il suo debutto ufficiale con la maglia del Napoli. Pochi dubbi, invece, a centrocampo: Lobotka regista, Anguissa e De Bruyne mezz'ali con McTominay falso esterno e sulla fascia destra Politano. In attacco Hojlund sarà il titolare

L'arbitro dell'incontro è il tedesco Felix Zwayer. Assistenti i connazionali Robert Kempter e Christian Dietz, quarto ufficiale Florian Badstübner. Al var Christian Dingert, avar Bastian Dankert.

Napoli, a Manchester contro i tabù e con la certezza dell'ex De Bruyne

napoli
manchester city
champions league

