Nations League: ultimo allenamento a Coverciano, poi la partenza per Milano

Ultimo giorno di allenamento a Coverciano per gli azzurri che domani a Milano alle 20,45 (diretta su Rai 1) affronteranno la partita di ritorno di Nations League contro la Francia. Tutti presenti agli ordini del ct Roberto Mancini, fatta eccezione per il giovane centrocampista del Parma Simone Lontani, che stamani ha lasciato il raduno per aggregarsi all'Under 19 impegnata a preparare la seconda fase delle qualificazioni al Campionato Europeo da oggi fino al 17 novembre nelle Marche. Quanto all'altro azzurrino, Riccardo Cassano del Como, partirà con il resto del gruppo per poi raggiungere questa sera da Milano il ritiro dell'Under 18 che disputerà il Mondiale di categoria dal 19 novembre in Qatar. Il ct Mancini parlerà oggi pomeriggio alle 18,30 dalla sala stampa dello stadio Meazza.