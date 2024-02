Napoli, il primo undici di Calzona: col Barcellona sarà 4-3-3, riecco Osimhen

CHAMPIONS LEAGUE

Niente rivoluzioni in vista dell'andata degli ottavi di Champions League: i ballottaggi sono Mario Rui-Mazzocchi e Traoré-Cajuste

C'è grande attesa per il debutto di Francesco Calzona sulla panchina del Napoli. Il nuovo allenatore, dopo l'esonero di Mazzarri, esordirà mercoledì sera nell'andata degli ottavi di Champions League contro il Barcellona, una sfida tanto complicata quanto affascinante, per la quale non sono in programma rivoluzioni: il modulò sarà 4-3-3, con il rientro dal 1' di Victor Osimhen. Il nigeriano sarà la pedina fondamentale per provare a superare il momento negativo.

Al momento sembrano essere solo due i ballottaggi: Mario Rui dovrebbe spuntarla su Mazzocchi per il ruolo di terzino sinistro, mentre Cajuste e Traoré si giocheranno la terza maglia a centrocampo, al fianco di Anguissa e Lobotka. In porta ci sarà Meret, la difesa sarà completata da Di Lorenzo, Rrahmani e Juan Jesus. Al fianco di Osimhen, naturalmente, Politano e Kvaratskhelia.

Insomma la squadra ripartirà dai principi di gioco che meglio conosce, con la speranza che il rientro del suo bomber possa bastare a imprimere la svolta. Osimhen non gioca una partita ufficiale col Napoli dal 23 dicembre (quando fu espulso nel match contro la Roma) e non segna dalla giornata precedente (vittoria sul Cagliari). In Europa ha collezionato un solo gol (contro il Braga nell'ultima giornata della fase a gruppi). Ora tocca a Calzona metterlo in condizione di reinserirsi al meglio e caricarsi sulle spalle la squadra nel momento più difficile.

Vedi anche napoli Napoli, in estate sarà rivoluzione: chi resta e chi parte