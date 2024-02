Napoli, arriva Francesco Calzona: attesa per l'esonero di Mazzarri

NAPOLI

L'allenatore toscano dirige l'allenamento ma il suo destino è già segnato: arriva Calzona. Torna l'ex preparatore atletico dell'era Spalletti

Aurelio De Laurentiis ha deciso. Stufo dopo l'ennesimo passo falso col Genoa, il patron ha scelto di esonerare Walter Mazzarri. Forse addirittura prima dell'impegno di Champions League col Barcellona di mercoledì sera: oggi ha diretto a Castel Volturno quello che dovrebbe essere il suo ultimo allenamento anche se da Napoli fanno sapere che potrebbe esserci ancora lui in panchina coi blaugrana. In ogni caso il futuro prossimo è ben delineato, sarà Francesco Calzona a guidare Osimhen e compagni: l'attuale ct della Slovacchia ricoprirà il doppio incarico (la federazione ha dato il suo ok). Pronto un contratto di tre mesi con Marek Hamsik, storica bandiera degli azzurri, che dovrebbe entrare nello staff. Stessa cosa dicasi anche sul fronte Francesco Sinatti, preparatore atletico di Luciano Spalletti al Napoli. Calzona, scrive Matteo Moretto, sarà oggi a Napoli per sistemare gli ultimi dettagli e apporre la sigla sul contratto.

Troppa rassegnazione nell'ambiente: AdL ha deciso così di dar vita a una vera e propria rivoluzione per cercare l'ennesima svolta. Il 55enne tecnico dalle origini calabresi sarà ospite annunciato allo stadio Maradona col Barcellona ma, a seconda delle tempistiche dell'esonero di Mazzarri, potrebbe anche sedersi direttamente in panchina: in quel caso potrà contare su Osimhen, che ieri è tornato ad allenarsi con i compagni.

Come detto sopra, nello staff possibile la presenza di Marek Hamsik come vice, con l'aggiunta di Francesco Sinatti come preparatore. Sinatti, che ha salutato la Campania la scorsa estate con l'arrivo di Rudi Garcia, adesso è in Nazionale: la Figc è pronto a liberarlo senza grossi ostacoli.

Vedi anche napoli Chi è Francesco Calzona, il nuovo allenatore scelto da De Laurentiis per il Napoli