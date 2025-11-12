Napoli, Conte perde anche Anguissa: si fa male in Nazionale, si teme uno stiramento

Il centrocampista azzurro avrebbe dovuto giocare la semifinale dei playoff per le qualificazioni al prossimo Mondialedi Martino Cozzi
Arrivano brutte notizie dal ritiro del Camerun per Antonio Conte. Infatti, come comunicato dalla stessa Federcalcio camerunese, André Zambo Anguissa si è dovuto fermare nel corso dell'ultima sessione di allenamento a causa di un problema muscolare. In attesa degli esami strumentali, le notizie che arrivano dal ritiro della nazionale, in corso a Rabat, non sono confortanti: si parla di un possibile stiramento al bicipite femorale e la durata della sua assenza non è stata ancora resa nota.
Sicuramente, Anguissa salterà la semifinale dei playoff mondiali che il Camerun disputerà giovedì alle 20 in Marocco contro la Repubblica Democratica del Congo. In caso di successo, i Leoni Indomabili tornerebbero in campo domenica sera, sempre a Rabat, per la finale contro la vincente della sfida tra Nigeria e Congo, in programma giovedì alle 17. La vincente successivamente andrà a disputare i playoff intercontinentali. Resta da capire se il centrocampista farà rientro o meno a Napoli per cominciare il percorso di riabilitazione. Dopo De Bruyne, Conte rischia di perdere un altro tassello fondamentale del suo centrocampo.