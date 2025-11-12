Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
napoli
HomeMercatoVideoFotoRosa
NAPOLI

Napoli, Conte perde anche Anguissa: si fa male in Nazionale, si teme uno stiramento

Il centrocampista azzurro avrebbe dovuto giocare la semifinale dei playoff per le qualificazioni al prossimo Mondiale 

di Martino Cozzi
12 Nov 2025 - 11:04

Arrivano brutte notizie dal ritiro del Camerun per Antonio Conte. Infatti, come comunicato dalla stessa Federcalcio camerunese, André Zambo Anguissa si è dovuto fermare nel corso dell'ultima sessione di allenamento a causa di un problema muscolare. In attesa degli esami strumentali, le notizie che arrivano dal ritiro della nazionale, in corso a Rabat, non sono confortanti: si parla di un possibile stiramento al bicipite femorale e la durata della sua assenza non è stata ancora resa nota. 

Leggi anche
Conte e De Laurentiis

Contatto Conte-AdL, cosa si sono detti: ampie garanzie, anche sul mercato

Sicuramente, Anguissa salterà la semifinale dei playoff mondiali che il Camerun disputerà giovedì alle 20 in Marocco contro la Repubblica Democratica del Congo. In caso di successo, i Leoni Indomabili tornerebbero in campo domenica sera, sempre a Rabat, per la finale contro la vincente della sfida tra Nigeria e Congo, in programma giovedì alle 17. La vincente successivamente andrà a disputare i playoff intercontinentali. Resta da capire se il centrocampista farà rientro o meno a Napoli per cominciare il percorso di riabilitazione. Dopo De Bruyne, Conte rischia di perdere un altro tassello fondamentale del suo centrocampo. 

napoli
andre-frank zambo anguissa
infortunati
camerun

Ultimi video

02:22
SRV RULLO ITALIA, PARTE IL RITIRO: PARLA GATTUSO 10/11 SRV

Gattuso avverte: "Niente scampagnate, voglio il massimo impegno"

00:33
MCH ARGENTINA TIFOSI ENTUSIASMO MCH

Argentina, entusiasmo travolgente per Messi

03:12
DICH CALVANI UNDER 21 DICH

Under 21, Calvani: "Polonia avversario molto forte"

01:37
DICH CAPRILE NAZIONALE DICH

Italia, Caprile: "La Nazionale un sogno, ma..."

01:59
DICH COMOLLI doppiato DICH

Comolli: "Grazie a John Elkann per l'opportunità, è un privilegio e un onore"

01:31
DICH DAGASSO UNDER 21 DICH

Degasso (U21): "Mi ispiro a Modric, il mio idolo"

01:17
DICH ORSOLINI 2 SU IMPREVEDIBILITA' DICH

Orsolini: "L'imprevedibilità è la mia caratteristica migliore"

01:25
DICH ORSOLINI 1 SU ALTI E BASSI IN NAZIONALE DICH

Orsolini: "Voglio tenermi stretta la maglia azzurra"

01:17
Canada, finale epica

Canada, finale epica

01:03
Mancini, nuova sfida

Mancini, nuova sfida

01:21
DICH PALMESANI U21 PORTIERE FROSINONE DICH

"Palmisani (portiere under 21 del Frosinone): "Buffon e Courtois i miei esempi"

02:15
Il programma di Gattuso

Il programma di Gattuso

01:34
L'Atalanta di Palladino

L'Atalanta di Palladino

05:36
DICH INTEGRALE JOHN ELKANN 10/11 SU FERRARI E JUVENTUS DICH

La Ferrari, la Juve e... Spalletti: le parole di John Elkann

02:52
SRV RULLO INTER-ROMA, LA STRANA COPPIA IN TESTA 10/11 (MUSICATO)

Inter e Roma faccia a faccia: un "filo scudetto" lungo 15 anni

02:22
SRV RULLO ITALIA, PARTE IL RITIRO: PARLA GATTUSO 10/11 SRV

Gattuso avverte: "Niente scampagnate, voglio il massimo impegno"

I più visti di Napoli

Conte dopo Bologna-Napoli: "Sono preoccupato, c'è un'energia diversa"

Napoli, ora che succede? Atteso il vertice Conte-AdL. Duro confronto negli spogliatoi

Tensione tra Conte e la squadra: il tecnico incassa la fiducia del club, i big rischiano il posto

De Laurentiis scaccia la crisi: "Orgoglioso di avere Conte al mio fianco, sul web si leggono favole"

Cuore, egoismo e mentalità: i tasti toccati da Conte che ricordano l'addio al Tottenham

Dallinga-Lucumì: il Napoli cade al Dall'Ara, il Bologna vede la zona Champions

Calcio ora per ora
Vedi tutti
11:28
Ekhator lascia il ritiro dell'U21 e rientra al Genoa
11:13
Sampdoria: "nessun illecito", Procura Figc archivia caso Silvani
10:40
Paura per l'ex Chelsea Oscar: malore per un problema cardiaco
10:11
Como, vedova di Stefano Borgonovo diffida tifosi da uso del nome
23:03
Insonnia e depressione, Soucek racconta il suo calvario: "Ho pensato al ritiro"