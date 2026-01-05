Logo SportMediaset

Calcio

Boniek: "Non sono favorevole al Mondiale a 48 squadre"

05 Gen 2026 - 13:14

"Onestamente non sono favorevole al Mondiale a 48 squadre, sono troppe. Non aumenterà la qualità del gioco. Ora è più difficile qualificarsi al Mondiale che uscire dal girone. Questo aumento ha fatto sì che il continente che ha sofferto di più è l'Europa: abbiamo ricevuto solo 3 posti in più, un incremento marginale rispetto agli altri. È una questione politica, di soldi. Più partecipanti vuol dire più ricavi pubblicitari e più diritti tv". Lo afferma Zbigniew Boniek, ex attaccante di Juve e Roma e attuale vicepresidente della Uefa, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1. Quanto alle qualificazioni di Italia e Polonia a Usa-Messico-Canada 2026, Boniek ha le idee chiare: "Non riesco a immaginare che l'Italia non vinca contro l'Irlanda del Nord in casa - spiega - In teoria, il problema è la seconda partita: partita secca fuori casa contro Galles o Bosnia può essere pericolosa. Auguro a Gattuso e a tutta la squadra azzurra di qualificarsi ai Mondiali, anche perché ho dei nipotini che giocano a calcio, sono tifosi della Nazionale italiana e vogliono vedere gli azzurri ai Mondiali. Non andare ai Mondiali è un danno soprattutto per i bambini, che vogliono sognare. Per quanto riguarda la Polonia - conclude -. abbiamo due partite equilibrate e difficili: prima Albania in casa, poi eventualmente contro una tra Svezia e Ucraina in trasferta. In teoria siamo favoriti, come l'Italia".

01:00
MCH BENFICA ESTORIL 3-1 MCH

Pavlidis fa felice Mourinho: tripletta contro l'Estoril

01:36
La Roma non fa paura

La Roma non fa paura

01:39
16 gare senza sconfitte

16 gare senza sconfitte

02:32
Lazio "incatenata"

Lazio "incatenata"

01:35
Un Lautaro da record

Un Lautaro da record

01:59
Zielinski perno interista

Zielinski perno interista

01:51
Juve: Spalletti riflette

Juve: Spalletti riflette

01:54
DICH GROSSO PRE JUVE DICH

Sassuolo, Grosso: "Contro la Juve con coraggio e personalità"

02:12

Kean decisivo con l'assist di Solomon: l'israeliano cancella subito le polemiche

02:06
Verona-Torino 0-3: gli highlights

Verona-Torino 0-3: gli highlights

03:11
Inter-Bologna 3-1: gli highlights

Inter-Bologna 3-1: gli highlights

02:54
Lazio-Napoli 0-2: gli highlights

Lazio-Napoli 0-2: gli highlights

02:02
Zielinski: "Chivu esalta le mie qualità"

Zielinski: "Chivu esalta le mie qualità"

02:03
Castro: "Rialziamoci e andiamo avanti"

Castro: "Rialziamoci e andiamo avanti"

01:00
MCH DEL PIERO COPPA DEL MONDO MCH

La Coppa del Mondo a Riad: c'è Del Piero a custodirla

01:00
MCH BENFICA ESTORIL 3-1 MCH

Pavlidis fa felice Mourinho: tripletta contro l'Estoril

DICH SPALLETTI PRE LECCE SU CONTE PER SITO 2/1 DICH

Spalletti risponde a Conte: "Ha ragione, siamo superiori…"

DICH SPALLETTI SU RIGORE 3/1 DICH

Spalletti: "Se scelgo io quello che sbaglia il rigore siamo c****i in due"

Rissa Mazzocchi-Marusic, Conte prova a far da paciere: volano due cartellini rossi

DICH SPALLETTI PRE LECCE SU TITOLARI E RISERVE PER SITO 2/1 DICH

Spalletti: "Titolari e riserve? Concetto vecchio e superato"

Crans-Montana, due calciatori tra i feriti: un U19 del Pescara e un talento del Metz

Fabio Pisacane (Cagliari), 1 milione di euro netti

Agguato al fratello di Pisacane: ferito a colpi di pistola ai Quartieri Spagnoli

13:14
Boniek: "Non sono favorevole al Mondiale a 48 squadre"
12:11
La Serie A torna subito in campo: le partite della Befana
11:10
Serie A: la classifica dopo la diciottesima giornata
10:09
Juve, incubo "pareggite": 22 segni X in 56 gare. Spalletti come Motta e Tudor
09:02
Cairo festeggia a Verona: "Vamos, sempre forza Toro"