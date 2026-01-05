Serie A: la classifica dopo la diciottesima giornata

Questi i risultati del campionato di serie A dopo Inter-Bologna 3-1. Diciottesima giornata: Cagliari-Milan 0-1, Como-Udinese 1-0, Genoa-Pisa 1-1, Sassuolo-Parma 1-1, Juventus-Lecce 1-1, Atalanta-Roma 1-0, Lazio-Napoli 0-2, Fiorentina-Cremonese 1-0, Verona-Torino 0-3, Inter-Bologna 3-1. Classifica: Inter 39, Milan 38, Napoli 37, Roma, Juventus 33, Como 30, Bologna 26, Atalanta 25, Lazio 24, Sassuolo, Torino 23, Udinese 22, Cremonese 21, Cagliari, Parma 18, Lecce 17, Genoa 15, Verona, Pisa, Fiorentina 12.