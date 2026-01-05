Cairo festeggia a Verona: "Vamos, sempre forza Toro"

"Vamos! Sempre forza Toro": con questo messaggio pubblicato nella notte sui social, il presidente Urbano Cairo ha voluto festeggiare la vittoria dei granata sul campo del Verona. La squadra di Marco Baroni ha iniziato al meglio il 2026 trovando i tre punti al Bentegodi con un netto 3-0, ma è già tempo di preparare il prossimo appuntamento. Mercoledì infatti Vlasic e compagni saranno impegnati nel turno infrasettimanale, con la sfida contro l'Udinese, che inaugurerà il nuovo anno allo stadio Olimpico Grande Torino.