Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Cairo festeggia a Verona: "Vamos, sempre forza Toro"

05 Gen 2026 - 09:02

"Vamos! Sempre forza Toro": con questo messaggio pubblicato nella notte sui social, il presidente Urbano Cairo ha voluto festeggiare la vittoria dei granata sul campo del Verona. La squadra di Marco Baroni ha iniziato al meglio il 2026 trovando i tre punti al Bentegodi con un netto 3-0, ma è già tempo di preparare il prossimo appuntamento. Mercoledì infatti Vlasic e compagni saranno impegnati nel turno infrasettimanale, con la sfida contro l'Udinese, che inaugurerà il nuovo anno allo stadio Olimpico Grande Torino.

Ultimi video

02:18
DICH NICOLA PRE FIORENTINA PER SITO 3/1 DICH

Nicola: "Testa solo a noi e alla nostra crescita"

02:12

Kean decisivo con l'assist di Solomon: l'israeliano cancella subito le polemiche

02:06
Verona-Torino 0-3: gli highlights

Verona-Torino 0-3: gli highlights

03:11
Inter-Bologna 3-1: gli highlights

Inter-Bologna 3-1: gli highlights

02:54
Lazio-Napoli 0-2: gli highlights

Lazio-Napoli 0-2: gli highlights

02:02
Zielinski: "Chivu esalta le mie qualità"

Zielinski: "Chivu esalta le mie qualità"

02:03
Castro: "Rialziamoci e andiamo avanti"

Castro: "Rialziamoci e andiamo avanti"

01:00
MCH DEL PIERO COPPA DEL MONDO MCH

La Coppa del Mondo a Riad: c'è Del Piero a custodirla

01:00
MCH BENFICA ESTORIL 3-1 MCH

Pavlidis fa felice Mourinho: tripletta contro l'Estoril

02:18
DICH MCKENNIE POST LECCE 3/1 DICH

McKennie: "Ci è mancato solo il gol"

01:22
DICH SPALLETTI SU RIGORE 3/1 DICH

Spalletti: "Se scelgo io quello che sbaglia il rigore siamo c****i in due"

00:57
DICH FALCONE POST JUVENTUS 3/1 DICH

Falcone: "Sul rigore ho scelto un lato insieme al mio preparatore"

05:24
DICH ITALIANO PRE INTER PER SITO 3/1 DICH

Bologna, Italiano: "Contro l'Inter un altro test, sarà una gara tosta"

00:56
DICH CHIVU SU POLEMICHE CON NAPOLI PER SITO 3/1 DICH

Chivu e le polemiche con il Napoli: "Le parole non servono a nulla"

01:28
DICH CHIVU SU BOLOGNA PER SITO 3/1 DICH

Chivu: "Bologna squadra seria e con identità, sarà dura"

02:18
DICH NICOLA PRE FIORENTINA PER SITO 3/1 DICH

Nicola: "Testa solo a noi e alla nostra crescita"

I più visti di Calcio

DICH SPALLETTI PRE LECCE SU CONTE PER SITO 2/1 DICH

Spalletti risponde a Conte: "Ha ragione, siamo superiori…"

DICH SPALLETTI SU RIGORE 3/1 DICH

Spalletti: "Se scelgo io quello che sbaglia il rigore siamo c****i in due"

Rissa Mazzocchi-Marusic, Conte prova a far da paciere: volano due cartellini rossi

DICH SPALLETTI PRE LECCE SU TITOLARI E RISERVE PER SITO 2/1 DICH

Spalletti: "Titolari e riserve? Concetto vecchio e superato"

Crans-Montana, due calciatori tra i feriti: un U19 del Pescara e un talento del Metz

Fabio Pisacane (Cagliari), 1 milione di euro netti

Agguato al fratello di Pisacane: ferito a colpi di pistola ai Quartieri Spagnoli

Calcio ora per ora
Vedi tutti
11:10
Serie A: la classifica dopo la diciottesima giornata
10:09
Juve, incubo "pareggite": 22 segni X in 56 gare. Spalletti come Motta e Tudor
09:02
Cairo festeggia a Verona: "Vamos, sempre forza Toro"
Vanoli
23:45
Vanoli, stop al silenzio stampa: “Campionato riaperto, ma è lunga. Solomon? Abbiamo aggiunto qualità”
23:29
Inter, Chivu non parla nel dopo partita