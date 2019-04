Napoli, Ancelotti recupera Insigne: Arsenal nel mirino

05/04/2019

A Carlo Ancelotti la sconfitta di Empoli ancora non è andata giù. Soprattutto se queste ultime gare di campionato servono da apripista per il doppio impegno europeo più importante della stagione: la sfida nei quarti di Europa League contro l’Arsenal.

Ad Empoli il tecnico del Napoli si aspettava altro dai suoi. Ma ora c’è la necessità di resettare il più in fretta possibile l’incidente di percorso in campionato, preparare il posticipo di domenica al San Paolo contro il Genoa per poi dedicarsi anima e corpo alla trasferta di Londra.

In campionato spazio ad un mini turn over, letale nella trasferta toscana. Potrebbero riposare sia Allan sia Mario Rui, mentre potrebbe rivedersi Lorenzo Insigne. Un rientro graduale contro il Genoa per poi diventare l’arma segreta in vista dell’impegno europeo.

Dopo l’infortunio muscolare di Salisburgo, il capitano corre veloce la strada del recupero. Ha approfittato del giorno libero dei compagni per continuare a lavorare a Castelvolturno. Vuole bruciare le tappe anche se l’invito alla cautela non guasta.

I problemi al flessore con la ricaduta che lo ha costretto a saltare le sfide con la Roma e l’Empoli, prima ancora la convocazione con la Nazionale, sono un ricordo. In Champions quest’anno è andato in gol tre volte contro il Liverpool ed il Paris Saint Germain. In totale nelle sue 53 apparizioni europee divise tra Champions ed Europa League ha segnato 24 gol.

Insigne scalda i motori pronto, contro i Gunners, a spianare la strada al Napoli che porta dritta verso la finale di Baku.