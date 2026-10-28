LE PAGELLE DI MONZA-NAPOLI

Monza-Napoli, le pagelle: Hojlund torna al gol, De Bruyne entra e incide

Positive le prestazioni di Politano e Marianucci, Gilmour è un guerriero in più per Allegri. Varela, il gol vale un 7 in pagella

di Enzo Palladini
28 Ott 2026 - 23:08
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NAPOLI 

Milinkovic-Savic 6,5 - Ci deve mettere manone e corpaccione un paio di volte alla mezz'ora del primo tempo per frenare l'impeto di Varela, che più tardi però lo castiga. Altro ottio intervento a inizio secondo tempo su tiro di Foe Ondoa. 

Di Lorenzo 6,5 - Tutti sanno che il capitano dal punto di vista tecnico è una garanzia, ma tanto perché la gente non se ne dimentichi, regala a Hojlund un assist da trequartista. A parte un errore senza conseguenze, la sua partita è all'insegna della pulizia e della precisione. 

Rrahmani 5,5 - Quando una difesa balla parecchio, possono esserci sicuramente delle responsabilità dei singoli, ma anche il teorico leader non è esente da colpe. ma su di lui pesano anche le condizioni fisiche non perfette. 

Dal 1' st Marianucci 6,5 - Non è sicuramente solo merito suo, ma da quando c'è lui in campo, il Napoli dietro soffre molto meno rispetto a prima. 

Rafa Marin 6 - Serata non certo tranquilla per il centrale spagnolo, che deve incrociare lame e tacchetti con Varela, attualmente uno degli attaccanti più temibili del campionato. Sull'1-1 di Varela si fa una bella dormita. Se non fa molto bene il mestiere di difensore, impara quello di attaccante: con un eccellente stacco di testa segna il gol del 3-1. 

Olivera 6 - La fascia sinistra è agevolmente di sua competenza, non solo in fase difensiva ma anche con alcune incursioni fino all'area avversaria. 

Anguissa 5,5 - Se non con il freno a mano tirato, gioca con le marce basse, come se ci credesse meno rispetto ai compagni di squadra. Passaggi brevi, sbaglia poco, ma non osa per nulla. 

Dal 18' st De Bruyne 7 - La classe è sempre classe, c'è poco da fare. Praticamente al primo tocco di palla della sua partita, mette il pallone in mezzo alle gambe del portiere avversario e segna il gol del 4-1. Poi va a fare il regista come vuole Allegri. 

Lobotka 6 - Non è fortunato nell'occasione che gli viene concessa dopo qualche partita da comprimario. Inizia bene ma si fa male dopo um quarto d'ora. 

Dal 17' st Gilmour 7 - Non si fa spaventare da un ingresso quasi senza preavviso, gioca subito (bene) parecchi palloni, cresce costantemente durante la gara, soprattutto al fianco di De Bruyne. 

McTominay 6,5 - Cerca molto il dialogo con Hojlund come ai vecchi tempi, qualcosa gli riesce ma non sempre si può azzeccare la serata devastante. 

Politano 6,5 - Spreca quasi subito un'occasione abbastanza ghiotta (errore della difesa monzese), prova a reagire con qualche discreto cross ma poi è passivo sul cross di Robinson da cui nasce l'1-1. I giocatori di razza però sanno sempre reagire e allora ecco che l'esterno azzurro all'inizio del secondo tempo ruba un pallone preziosissimo in area avversaria e segna il 2-1. Poi è suo anche l'assist (da corner) per il 3-1 di Rafa Marin. 

Dal 18' st Vergara 6 - Qualche buono spunto sulla fascia destra, cercando di essere almeno la controfigura di Politano. 

Hojlund 6,5 - Il digiuno di otto partite non aveva senso per uno come lui e infatti in dieci minuti si scrolla di dosso l'incubo su un sinistro perfetto, poco dopo aver fatto ammonire il suo marcatore Goglichidze. Poi perde un po' di brillantezza, pur mettendoci il cuore: lo si rivede dopo un'ora di gioco, con una girata deviata in corner. 

Dal 36' st Lucca sv

Lang 6,5 - Gioca una sua partita personale, nemmeno malvagia, ma cerca un po' troppo la soluzione personale partendo dalla sinistra. Poi però ecco il gioiello che dà la svolta alla partita e chiude i conti, assist visionario per il gol del 4-1 di De Bruyne. 

Allenatore Allegri (in panchina Landucci) 6,5 - Un Napoli logico fin dall'inizio, nonostante una certa sofferenza individuale dei difensori, molto turbati dalla presenza di Varela. 

MONZA 

Tornqvist 6; Birindelli 5,5, Goglichidze 5 (1' st Carboni 5,5), Lucchesi 5,5 (28' st Antov 6); Bakoune 5, Foe Ondoa 6 (15' st Akinsammiro 5,5), Colombo 6, Mangas 5; Ngonge 5,5 (15' st Colpani 5), Robinson 6 (23' st Zeballos 6); Varela 7. Allenatore Juric 5,5.

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