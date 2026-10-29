Il "tutti all'attacco" di Allegri da provocazione sta diventando realtà

Questo è un Napoli che non sa difendere e anche su questo argomento parlano le cifre: 7 gol subiti in queste ultime stesse 3 partite. Contro il Monza ne è stato segnato solamente uno, ma Varela è risultato quasi imprendibile per la retroguardia azzurra. Ci sono le attenuanti generiche: mancano molti giocatori, su tutti Buongiorno. A Monza, Rrahmani ha giocato pur non essendo al cento per cento dal punto di vista fisico, Rafa Marin ha il merito di aver segnato il gol del 3-1 ma ha ballato non poco fino a quando la partita è sembrata in equilibrio. Allegri è stato costretto a utilizzare anche Marianucci, che finora aveva totalizzato pochissimi minuti. I due centrali, a prescindere dai rispettivi nomi, in queste ultime partite sono sempre stati in difficoltà, mentre Di Lorenzo e Olivera hanno mantenuto la lucidità.