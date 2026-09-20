fiorentina-napoli 1-1

Serie A, Fiorentina-Napoli 1-1: Jimenez risponde a Gilmour, pari al Franchi

Lo scozzese porta avanti gli azzurri nel primo tempo, mentre l’ex Milan colpisce nella ripresa: decisiva la deviazione di Marin

20 Set 2026 - 14:38
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
1 di 20
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Il Napoli di Massimiliano Allegri viene fermato sull’1-1 dalla Fiorentina di Paolo Vanoli al Franchi, nel lunch match della 5ª giornata di Serie A: a fissare il risultato sono i gol di Gilmour e Jimenez. Dopo un doveroso minuto di silenzio iniziale a ricordo di Sandro Mazzola (venuto a mancare nella giornata di ieri), i partenopei si ritrovano a soffrire in avvio di gara: la viola colpisce infatti due traverse clamorose tra il 17’ e il 19’, prima con Atta (su rimpallo) e poi con Fagioli, su cui è decisivo Milinkovic-Savic. Il doppio spavento corso scuote quindi gli azzurri, che al 22’ hanno una doppia chance per portarsi avanti: a rendersi pericolosissimo è Olivera, che prima colpisce il palo e poi impegna de Gea in una provvidenziale respinta in calcio d’angolo. Proprio dal corner nasce allora l’1-0 del Napoli: Politano crossa perfettamente dalla bandierina e Gilmour stappa il match con un tiro stupendo al volo, con Allegri che fa subito i complimenti al suo vice Landucci per lo schema creato in allenamento. Sempre un propositivo Olivera sfiora poi il raddoppio al 36’, prima del pareggio gigliato al 51’: Jimenez fa partire un destro, sul quale la netta deviazione di Marin finisce con lo spiazzare Milinkovic-Savic. Passano pochi istanti e la Fiorentina si rende nuovamente pericolosa sull’asse Mastantuono-Fagioli, con Milinkovic-Savic costretto a salvare pure su Valdepenas al 63’. Una decina di minuti più tardi è invece de Gea a superarsi sia sul sinistro di Neres che sull’inzuccata di Favasuli. Il triplice fischio ufficializza, dunque, l’1-1, risultato che porta il Napoli a 7 punti e la Fiorentina a 4: i partenopei scivolano quindi a -6 dalla vetta della classifica.

IL TABELLINO

Fiorentina (4-3-3): de Gea; Jimenez, Dragusin, Ranieri (85’ Pongracic), Viery (46’ Valdepenas); Ndour, Fagioli, Atta (66’ Pedro Gonçalves); Mastantuono, Pellegrino (66’ Beto), Njie (80’ Gnonto). Panchina: Lezzerini, Christensen, Dodo, Brescianini, Joao Mario, Oulai, Mazzeo. All.: Vanoli

Napoli (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Marin, Olivera; Gilmour, Lobotka (90’ Anguissa), De Bruyne; Politano (72’ Favasuli), Hojlund (58’ Lucca), Lang (58’ Neres). Panchina: Pugliese, Contini, Badiashile, Vergara, Beukema. All.: Allegri

Arbitro: Doveri
Marcatori: 23’ Gilmour (N), 51’ Jimenez (F)
Ammoniti: Mastantuono (F), Ranieri (F), de Gea (F)

GLI OPTA FACTS

  • Matteo Politano ha segnato almeno un gol e fornito almeno un assist in ognuna delle 12 stagioni disputate in Serie A. Dal suo esordio nel torneo nel 2015/16, solo lui e Piotr Zielinski ci sono riusciti.
  • Matteo Politano ha preso parte a sette gol contro la Fiorentina in Serie A (4G+3A), solo contro il Milan (7G+1A) ha fatto meglio nella massima serie.
  • Secondo gol per Billy Gilmour in Serie A, dopo il primo nella massima serie contro il Pisa al Maradona, il 22 settembre 2025.
  • Primo gol per Álex Jiménez in Serie A, il secondo nei top-5 campionati europei dopo quello contro il Liverpool in Premier League, il 24 gennaio scorso quando vestiva la maglia del Bournemouth.
  • Primo assist per Cher Ndour in Serie A. Tra i centrocampisti italiani nati dal 2004 in avanti, solo Niccolò Pisilli (otto – settembre 2004) ha preso parte a più reti di Ndour (3G+1A – luglio 2004) dallo scorso campionato.
  • Quattro delle sei reti realizzate dalla Fiorentina in questa Serie A sono arrivate da fuori area, solo una in meno di quelle messe insieme nello scorso campionato dalla viola.
  • Fiorentina e Napoli non impattavano un match di Serie A dal 17 maggio 2024, anche in quel caso al Franchi ma 2-2 finale. In un match di andata non succedeva dallo 0-0 del 28 agosto 2022.
  • La Fiorentina è rimasta imbattuta in tre sfide consecutive tra tutte le competizioni (2V, 1N) e non ci riusciva nel corso di una singola stagione dalle ultime tre sotto la gestione di Paolo Vanoli, lo scorso maggio in Serie A (1V, 2N).
  • Il Napoli non pareggiava un match in Serie A dallo 0-0 contro il Como dello scorso 2 maggio, anche in quel caso in trasferta. Gli azzurri raggiungono così i 3500 punti nella massima serie - includendo risultati a tavolino ed escludendo punti di penalizzazione.
  • 50ª presenza per Rasmus Højlund in tutte le competizioni con il Napoli.
Leggi anche

Manna: "Rinnovo Anguissa? Senza accordo siamo pronti a separarci. Volevamo Mastantuono"

serie a
fiorentina
napoli
tabellino

Ultimi video

01:04
Le probabili formazioni di Roma-Inter: una grande novità nei giallorossi

Le probabili formazioni di Roma-Inter: una grande novità nei giallorossi

03:26
DICH AMORIM SU GIORNALISTI E FORMAZIONI PER SITO 19/9 DICH

Amorim show in conferenza stampa: sfida i giornalisti a fare la formazione..

00:37
DICH RIVERA SU MAZZOLA SITO 19/9 DICH

Rivera: "Mazzola un amico. È un addio con grande rammarico"

01:07
DICH WESLEY POST ROMA - INTER 19/9 DICH

Wesley: "Avremmo meritato di vincere ma contro una squadra così devi giocare al 200%"

01:41
DICH BISSECK POST ROMA-INTER 19/9 DICH

Bisseck: "Nei primi tempi dobbiamo migliorare"

01:10
DICH MAROTTA SU MAZZOLA DALL'OLIMPICO un pezzo della leggenda inter - embargo ore 20 DICH

Marotta ricorda Mazzola: "Un pezzo della leggenda Inter. Sia d'esempio"

01:32
DICH MOURINHO SU DERBY MILANO 19/9 DICH

Mou alla vigilia di Atletico-Real: "Il derby più speciale resta quello di Milano..."

01:25
DICH MOURINHO SU BLOCCO BASSO 19/9 DICH

Mou rievoca la sua Inter: "Anche tre giorni in blocco basso e non ci avrebbero mai segnato"

01:39
DICH SARRI PRE JUVENTUS 19/9 DICH

Sarri: "Non è una partita tra Spalletti e me"

01:21
DICH ALLEGRI SU MOMENTO NAPOLI 19/9 DICH

Allegri: "A Firenze è una delle 4-5 partite più importanti della stagione"

00:17
DICH ALLEGRI SU MAZZOLA 9/9 DICH

Allegri: "Condoglianze alla famiglia Mazzola, il calcio perde un uomo e un grandissimo giocatore.

00:35
DICH AMORIM SU FORMAZIONE vs Benfica PER SITO 19/9 DICH

Amorim difende il suo Milan: "Sceglierei la stessa formazione fatta contro il Benfica"

00:26
DICH AMORIM SU SCONFITTA CON IL BENFICA PER SITO 19/9 DICH

Amorim e il Benfica: "Le sconfitte fanno male, ma vogliamo reagire subito

00:29
DICH AMORIM SU MAZZOLA PER SITO 19/9 DICH

Addio a Mazzola: l'omaggio di Amorim in conferenza stampa

01:54
Non solo Roma-Inter

Non solo Roma-Inter

01:04
Le probabili formazioni di Roma-Inter: una grande novità nei giallorossi

Le probabili formazioni di Roma-Inter: una grande novità nei giallorossi

Calcio ora per ora
Vedi tutti
16:35
Serie C, il Pescara vince e Buscè è salvo. Ok Reggiana e Ravenna
16:22
Koeman Jr si commuove in campo l'omaggio alla madre durante la partita
16:18
La Federcalcio ha deciso: Spagna-Messico U20 non si giocherà a Ceuta. Ecco perché
16:05
Frosinone, Calò segna al Como di Fabregas e si commuove
15:56
Politano: "Folle giocare alle 12,30. Nazionale? C'è dispiacere"