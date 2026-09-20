Serie A, Fiorentina-Napoli 1-1: Jimenez risponde a Gilmour, pari al Franchi

Il Napoli di Massimiliano Allegri viene fermato sull’1-1 dalla Fiorentina di Paolo Vanoli al Franchi, nel lunch match della 5ª giornata di Serie A: a fissare il risultato sono i gol di Gilmour e Jimenez. Dopo un doveroso minuto di silenzio iniziale a ricordo di Sandro Mazzola (venuto a mancare nella giornata di ieri), i partenopei si ritrovano a soffrire in avvio di gara: la viola colpisce infatti due traverse clamorose tra il 17’ e il 19’, prima con Atta (su rimpallo) e poi con Fagioli, su cui è decisivo Milinkovic-Savic. Il doppio spavento corso scuote quindi gli azzurri, che al 22’ hanno una doppia chance per portarsi avanti: a rendersi pericolosissimo è Olivera, che prima colpisce il palo e poi impegna de Gea in una provvidenziale respinta in calcio d’angolo. Proprio dal corner nasce allora l’1-0 del Napoli: Politano crossa perfettamente dalla bandierina e Gilmour stappa il match con un tiro stupendo al volo, con Allegri che fa subito i complimenti al suo vice Landucci per lo schema creato in allenamento. Sempre un propositivo Olivera sfiora poi il raddoppio al 36’, prima del pareggio gigliato al 51’: Jimenez fa partire un destro, sul quale la netta deviazione di Marin finisce con lo spiazzare Milinkovic-Savic. Passano pochi istanti e la Fiorentina si rende nuovamente pericolosa sull’asse Mastantuono-Fagioli, con Milinkovic-Savic costretto a salvare pure su Valdepenas al 63’. Una decina di minuti più tardi è invece de Gea a superarsi sia sul sinistro di Neres che sull’inzuccata di Favasuli. Il triplice fischio ufficializza, dunque, l’1-1, risultato che porta il Napoli a 7 punti e la Fiorentina a 4: i partenopei scivolano quindi a -6 dalla vetta della classifica.