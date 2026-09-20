Jimenez e il gol ad Allegri: la rottura al Milan e quella offesa nella chat privata

Gli scherzi del destino. Allegri, oggi impegnato col Napoli a Firenze, è stato punito da Alex Jimenez, terzino dei viola, che il tecnico toscano ha allenato al Milan. Tra i due il rapporto non è stato dei migliori, con Max che lo avrebbe escluso per alcuno ritardi agli allenamenti. Non a caso poi arrivò la cessione al Bournemouth nel settembre del 2025. A peggiore le cose fu anche una chat privata, poi resa pubblica, nella quale lo spagnolo definiva Allegri "un allenatore di me**a”. Un errore come ammesso dallo stesso calciatore: "È stata una cazzata, non lo penso veramente".