"Mi ha sputato addosso", Catellanos infiamma il derby West Ham-Milwall

20 Set 2026 - 15:19
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Quella tra West Ham e Milwall è considerata una delle rivalità più accese nel mondo del calcio. E così è stato anche l'ultimo scontro andato in scena nel weekend. Il Dockers Derby è finito 2-2, ma a rubare la scena alla partita sono state le parole di Filip Marschall che ha accusato l'ex Lazio Taty Castellanos di avergli sputato addosso. Il presunto episodio si sarebbe verificato quando Marschall, al suo debutto in campionato con il Millwall, aveva il pallone tra le mani, con l'attaccante argentino posizionato di fronte a lui. A quel punto, Marschall sembra aver esitato a calciare il pallone, mentre riferiva l'accaduto all'arbitro Paul Tierney. Il portiere del Millwall ha anche indicato la propria maglia per mostrare le evidenze al direttore di gara.

Parlando con i giornalisti dopo la partita, l'allenatore del Millwall, Alex Neil, ha dichiarato: "Non gliene ho parlato (a lui, Marschall), ma come per qualsiasi altra cosa, sono sicuro che ci saranno delle riprese che possano mostrare cosa sia realmente accaduto. Sarei estremamente sorpreso se Fil avesse fatto un'accusa e non fosse successo nulla. Ma non spetta a me occuparmene". Castellanos e il West Ham hanno negato le accuse, mentre il tecnico Nuno Espirito Santo ha affermato di dover visionare le immagini prima di pronunciarsi sull'accaduto. Ora la palla passa alla Federazione inglese che dovrà passare al vaglio le immagini: se lo sputo fosse confermato Taty verrebbe squalificato per sei partite. 

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