Polveriera Napoli: tra KDB e Lucca volano "vaffa", Politano e Hojlund richiamano i compagni

Il riferimento può essere a De Bruyne, la cui voce da quando è a Napoli raramente si è sentita. Sicuramente non era una frecciatina rivolta a Rasmus Hojlund. Anche il danese si è presentato ai microfoni nel post partita ed è sembrato, se possibile, ancora più arrabbiato di Politano: "Non sono d'accordo con Allegri: non abbiamo giocato bene", l'incipit del 19 azzurro che poi ci aggiunge il carico: "Dobbiamo guardarci allo specchio e prenderci le nostre responsabilità: dai giocatori all’allenatore e alla società. Bisogna lavorare tutti quanti per migliorare. Non possiamo più perdere partite, sono già davvero tante".